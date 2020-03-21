Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев 21.03.2020, 19:04

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Об этом договорились правительства двух стран.

Власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет gordonua.com.

"Во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать совместно и согласованно. Переговорили по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким о возвращении домой украинских граждан. Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, по которому они смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину", – отметил премьер-министр.

Он поблагодарил власти Польши за включение украинских граждан в программу #LOTdoDomu, благодаря которой украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы польской авиакомпании LOT для перелета в Польшу.

"Рад, что польские коллеги пошли нам навстречу и готовы содействовать в решении этого вопроса. Кроме того, согласились с господином Моравецким обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19", – добавил Шмыгаль.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.