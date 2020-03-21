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Чемпионат мира-2020 по хоккею официально отменен

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  • 21.03.2020, 19:10
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Чемпионат мира-2020 по хоккею официально отменен

Турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне.

Чемпионат мира-2020 официально отменен из-за коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне, пишет pressball.by.

"Это суровая реальность для международной хоккейной семьи, но та, с которой мы должны смириться", — как передает официальный сайт ИИХФ (Международной федерации хоккея на льду), сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

"Коронавирус является глобальной проблемой и требует больших усилий государственных органов по борьбе с его распространением. ИИХФ должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт в сторону и поддержать и государственные органы, и семью хоккея".


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