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Народный карантин
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В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса

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  • 21.03.2020, 19:34
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В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса

Меры будут действовать с 21 марта и до особого распоряжения властей.

В Москве из-за эпидемии коронавируса закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки, передает ВВС.

"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей", - говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

Меры будут действовать с 21 марта и до особого распоряжения властей, нарушители понесут административную ответственность, отмечается в сообщении.

В пятницу аналитики зафиксировали отток клиентов в небольших фитнес-центрах и спа-салонах. Продажи фитнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 43% и 31% соответственно, писал ТАСС.

Помимо фитнес-клубов и спа, существенное снижение наблюдалось в салонах красоты (на 21%) и у детских развлекательных площадок (на 51%).

В Москве могут ввести карантин с прекращением работы общественного транспорта и закрытием границ на въезд, писали "Ведомости" во вторник 17 марта. Об этом изданию рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

При этом Кремль отверг обсуждение властями карантина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "это сейчас не обсуждается просто никак".

В Москве на 21 марта зафиксировано 137 из 306 случаев заболевания COVID-19 по России. Восемь человек выздоровели.


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