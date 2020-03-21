В Минске закрыли пять станций метро 3 21.03.2020, 19:44

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Закрыты станции от «Каменной Горки» до «Молодежной».

Это всего на два дня — субботу и воскресенье. Это нужно метростроителям, чтобы присоединить третью ветку метро, пишет tut.by.

Какие станции закроют и зачем это нужно

Если быть точнее, то в действующей подземке запланировали такую работу: в тоннелях между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная» будут врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями метро.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная» будут закрыты. В обычном режиме метро начнет работать в понедельник, 23 марта, в 5.30 утра.

Поезда метро на Автозаводской линии в выходные будут ездить только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская».