«Я не боюсь заразиться – боюсь заразить своих родных» 1 21.03.2020, 19:49

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Рассказ инфекционистки, которая лечит больных с COVID-19.

"Сама не боюсь заболеть COVID-19, но боюсь заразить своих пожилых и больных родных", – говорит «Радыё Свабода» инфекционистка Екатерина Гашкова. В четырехлетнем возрасте она переехала в Прагу из Киева вместе с семьей. Екатерина окончила медицинский факультет Карлова университета, по специальности она инфекционист, работает в городе Усти-над-Лабем в инфекционном отделении местной больницы.

Екатерина рассказала о своей работе с больными коронавирусной инфекцией и своем видении того, как будет развиваться ситуация с распространением COVID-19 в Чехии и мире. Утром 20 марта в Чехии было 774 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Мы должны беречь родителей, бабушек и дедушек, а поэтому защищать и себя, чтобы не занести инфекцию"

– Работы стало намного больше, приходится дежурить втроем, в разы выросло количество пациентов. Персонала не хватает. Все очень уставшие. В нашем госпитале лежат и больные коронавирусной инфекцией, и люди с подозрением на инфицирование вирусом. В отделении интенсивной терапии также лежат пациенты как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19. Сейчас четыре человека – в отделении интенсивной терапии, около 18 человек с признаками коронавирусной инфекции в инфекционном отделении. Большая часть зараженных имеет весьма умеренные симптомы, есть люди и вовсе без симптомов. С тяжелыми симптомами – меньшинство.

– В каких условиях работают врачи? Какую помощь вам оказывает администрация, правительство?

– Администрация делает все, что в ее силах. Все защитное снаряжение преимущественно идет к нам – маски, респираторы. К сожалению, государство нас немного подвело, недооценило ситуацию, поэтому защитных и дезинфекционных материалов не хватает. Мы работаем в респираторах, комбинезонах, очках и перчатках.

– Насколько вам тревожно?

– Тревожно не столько на работе. Более тревожно вне работы, на улице, где не все уважают друг друга и не все носят маски.

– Как инфекционистка скажите: чем опасен коронавирус?

– Наиболее опасный он для людей старшего возраста, с нарушением иммунитета, с диабетом. Поскольку у каждого из нас есть мамы, папы, бабушки и дедушки, мы должны их беречь – защищать и себя, чтобы не занести инфекцию, которая нас, скорее всего, не погубит, но для них эта инфекция может стать смертельной.

– На сайте Министерства здравоохранения Чехии есть очень подробная статистика заболевших коронавирусом, и из нее следует, что инфицированы люди абсолютно всех возрастов – дети, подростки, молодые, пожилые.

– Заражаются все. Чуть больший процент мужчин, которые заражаются. Более тяжелые симптомы и формы развития инфекции у более старших людей.

– Сталкивались ли вы когда-нибудь с подобной ситуацией в вашей практике?

– Нет, но это не первая эпидемия коронавирусной инфекции. В 2002 году был SARS, это тоже коронавирус, от которого была смертность 15%. Потом был MERS, также коронавирус, который был в странах Ближнего Востока. Каждый год во время эпидемии гриппа, особенно если был H1N1-грипп, была большая нагрузка на отделение интенсивной терапии. Это сложная инфекция, болезнь трудно проходила, много молодых людей ей болели, были смерти.

"Довольно спорный вопрос по поводу коллективного иммунитета"

– Сейчас эксперты говорят, что должен выработаться так называемый коллективный иммунитет – и тогда пандемия завершится и болезнь отступит. Как быстро он может сформироваться?

– Это довольно спорный вопрос – по поводу коллективного иммунитета. Сегодня никто особенно не знает, насколько нас охраняют антитела, выработанные после инфекции. Очевидно, есть случаи, когда люди заражаются тем же коронавирусом второй раз. Возможность так называемого стадного иммунитета... не факт, что так будет.

– Трудно делать прогнозы, но тем не менее, исходя из вашей практики и образования, какой вы видите перспективу ближайших месяцев? Пойдет эпидемия в Европе на спад, как в Китае сейчас? Или всех ждет резкое увеличение заболеваемости, как в Италии?

– Все зависит от нас с вами. Насколько мы соберемся, насколько будем уважать друг друга и беречь здоровье друг друга. Ваша маска защищает меня, моя маска защищает вас. И мы должны сплотиться и думать друг о друге, тогда все получится и будет все хорошо.

"Лучше перестраховаться, чем недооценить ситуацию"

– Разные страны имеют разные подходы. Чехия, Италия, Испания и другие страны ввели жесткий карантин. Все соседние с Беларусью страны закрыли границы. В Беларуси Лукашенко называет пандемию коронавируса «психозом» и предлагает лечиться водкой, сауной или работать на тракторе. Какой подход вам как специалисту кажется наиболее правильным?

– Мы знаем, как это происходило в Китае, где довольно быстро спохватились и приняли все необходимые меры, и насколько все вышло из-под контроля в Италии, где тянули с принятием мер и где сейчас не хватает мест не только в отделениях интенсивной терапии, но и в моргах; держат трупы в храмах, так как негде складывать мертвых.

– Так вы считаете такие жесткие меры, как сейчас в Чехии, наиболее адекватными на данный момент?

– Я считаю, что лучше перестраховаться, чем недооценить эту ситуацию. Это относительно новая инфекция. Никто не знает, как она себя будет вести. С декабря прошло не так много времени, чтобы мы могли полностью оценить все ее риски.

– А вы сами боитесь заразиться коронавирусом?

– Я сама не боюсь, но боюсь заразить своих родных, которые пожилые и больные. У меня маленький сын, который сейчас сидит дома с бабушкой, в изоляции. Скучает, но ничего, придется потерпеть. Я веду себя очень аккуратно, всегда в маске, в респираторе, в магазин хожу в респираторе и перчатках.

"Нам бесплатно возят пиццу, пишут очень хорошие электронные письма"

– А как ваши больные реагируют?

– Больные поступают по-разному. Как и везде. Есть истерики и панические атаки, а есть и очень несерьезное отношение, когда люди говорят, мол, все это не на самом деле и мы ничего не боимся. Есть люди, которые еще перед закрытием границ летали отдыхать в Италию, так как были хорошие цены. А некоторые просто в истерике нападают на людей без масок и ведут себя очень некорректно. В то же время многие шьют маски сами и раздают бесплатно больным людям, больным детям. А другие люди пытаются продавать маски за огромные деньги, на беде других пытаются нажиться.

– В Чехии на маленьких магазинчиках, которые держат вьетнамцы, висят объявления, что врачам, водителям трамваев и полицейским кофе и что-то к нему бесплатно. Чувствуете ли вы проявления солидарности с врачами?

– Да, чувствую. Кофе я пью только на работе и дома сейчас, но очень приятное предложение. Нам бесплатно возят пиццу, пишут очень хорошие письма. Недавно одна старушка из другого города прислала пряники, которые сама испекла. Люди пытаются нас поддержать.