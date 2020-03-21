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В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса

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  • 21.03.2020, 20:01
В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса
Фото: Delfi

Общее число зараженных выросло до 83.

В субботу в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 83, сообщило Министерство здравоохранения, пишет delf.lt.

Сообщается, что 9 случаев зафиксированы в Вильнюсе, из них - 2 привозные и 6, информация о которых выясняется и будет представлена позже. В Клайпеде установлены 4 привозных случая, все они были проверены в мобильном пункте. В Шяуляй коронавирус установили у пациента, который вернулся из Мексики через Турцию (он изолирован дома, так как чувствует себя хорошо).

12 марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.


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