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Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

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  • 21.03.2020, 20:07
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Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

Крупнейшие розничные торговые сети РФ выступили с заявлением.

Представители российских розничных сетей не обращались к белорусскому правителю с просьбой о поставках продуктов питания из-за «дефицита».

Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет 24 крупнейших розничных торговых сети, работающих на территории России, пишет gazetaby.com.

– Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что у ретейлеров есть запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах, которые смогут удовлетворить спрос «в любом объеме».

Закупки из Беларуси идут в обычном режиме, отметили в АКОРТ.

20 марта Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами:

– Когда россияне закрыли границу, их ретейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая.


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