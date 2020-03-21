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Трамп призвал американских медиков ускорить разработку лекарства от коронавируса

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  • 21.03.2020, 20:11
Трамп призвал американских медиков ускорить разработку лекарства от коронавируса

Президент США призвал использовать для лечения COVID-19 противомалярийный препарат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ускорить разработку лекарства от коронавируса, сообщил 20 марта телеканал CNN (перевод — gordonua.com.

В частности, Трамп сообщил, что в качестве лекарства от коронавируса может быть использовано противомалярийное средство гидроксихлорохин, которое, по его словам, показало эффективность в лечении COVID-19.

В свою очередь, руководитель FDA Стивен Хан подчеркнул, что изучение эффективности хлорохина продолжается. Он добавил, что управлению нужно удостовериться, что "пациенты получат правильный препарат в нужной дозе в нужное время". Неправильная дозировка, сказал Хан, "может принести больше вреда, чем пользы".

В течение нескольких недель FDA получит больше информации о препарате, заявил Хан. Он также уточнил, что работа над вакциной от коронавируса, которая ведется в США, займет еще как минимум 12 месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

В США зарегистрировано почти 20 тыс. случаев заражения, 275 человек скончались.


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