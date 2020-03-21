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Археологи нашли в Ирландии древнее поселение викингов

  • 21.03.2020, 20:21
Археологи нашли в Ирландии древнее поселение викингов
Иллюстрационное фото

Больше тысячи лет назад оно было аналогом военной базы.

В Ирландии группа археологов обнаружила следы древнего поселения викингов, которое больше тысячи лет назад было аналогом военной базы. Об этом сообщает издание The History Blog (перевод - apostrophe.ua).

Как пишет издание, поселение примерно IX века было найдено у стен Дублинского замка. Отмечается, что это первый город викингов, который нашли в Ирландии.

Ученым удалось обнаружить набережную, частокол и остатки рва, они предположили, что здесь стояли корабли викингов, на которых те совершали свои набеги.

Согласно общеизвестным данным, в 841 году викинги под предводительством военачальника Тургесия захватили гэльское поселение под название Дубн Линн ("Темный бассейн") на берегу моря и обосновались там. В заливе они размещали до 200 кораблей. Свою "базу" они построили у стен церкви Святого Михаила, которая была построена в VI веке.

Спустя века на этом же месте построили сельскохозяйственную ферму, а в 19 веке здесь оборудовали аналог полицейского участка с камерами для заключенных.


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