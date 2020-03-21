Семья экс-директора «Элемы» продает трехэтажный особняк в Минске 6 21.03.2020, 20:31

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Фото: Realt.by

Цена — 1,2 миллиона долларов.

Семья экс-директора «Элемы» Александра Тризонова за 1,2 миллиона долларов продает коттедж в престижном районе за Национальной библиотекой в Минске. Смотрите, как выглядит это жилье, пишет tut.by.

Фото: Realt.by

Дом площадью около 660 квадратных метров построен в 2016 году.

Фото: Realt.by

Планировка коттеджа позволяет разделить его на две квартиры и жить тут даже двум семьям. Изнутри трехэтажный особняк выглядит вот так:

Фото: Realt.by

На цокольном этаже находится готовая баня. Организовано место для тренажерного зала, бильярдная, отдельный хозяйственный блок.

Фото: Realt.by

Площадь участка — 12 соток. Есть возможность пристроить еще один дом, говорится в объявлении.

Фото: Realt.by

Дом принадлежит родителям Александра Тризонова, которые живут во Франции. С 2014 по 2019 год Александр Тризонов возглавлял «Элему», а до этого был первым заместителем директора «Минскхлебпрома» и управляющим делами посольства Беларуси в России.

Фото: Realt.by

Один из соседних домов принадлежит экс-послу Беларуси в России Василию Долголеву и его супруге.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by