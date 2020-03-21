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В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

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  • 21.03.2020, 21:05
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В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

Запрет будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

В Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС «О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева» от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА , пишет unian.net.

- Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению «Киевзеленстрой», ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, - говорится в документе.

Ответственными за выполнение лицами определены: руководители районных в городе Киеве государственных администраций, и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Алексей Король и начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

Срок действия запрета - до улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных. На территории города Киева зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции.


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