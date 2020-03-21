закрыть
21 марта 2020, суббота, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Литва организовала для белорусов гуманитарный коридор на границе

  • 21.03.2020, 21:13
  • 1,556
Литва организовала для белорусов гуманитарный коридор на границе

В определенных пунктах пропуска границу можно пересечь пешком.

Граждане Беларуси, находящиеся в данный момент в Литве, могут вернуться домой, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 00:00 часов по литовскому времени 23 марта, сообщают naviny.by со ссылкой на Госпогранкомитет.

До указанного времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка».

Аналогично в пешем порядке через определенные пункты пропуска могут вернуться домой белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в указанных государствах, подчеркнули в Госпогранкомитете.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина