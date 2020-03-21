«Если сломался интернет, то мастер приедет, но в спецкостюме, маске и перчатках» 21.03.2020, 21:50

Белоруска, живущая в Испании, рассказала об особенностях местного карантина.

Ситуация в Испании одна из самых сложных. По смертности страна на четвертом месте после Италии, Китая и Ирана.

Брестчанка Елена живет в Мадриде – самом эпицентре пандемии. В пятницу, по ее словам, из 20 тыс случаев заражения по всей Испании на столицу приходилась половина. На сегодня умерло уже почти 1 400 человек, пишет «Брестска газета».

«Все закрыто, открыты только аптеки (частные, которые получили разрешение на работу, и государственные) и магазины, супермаркеты, – рассказала Елена. – Общественный транспорт ходит, как ни странно. Но в метро стоит полиция, просто так не зайдешь».

Впускают тех, у кого есть разрешение на работу и передвижение. Это круг специальностей, без которых не обойтись.

«У моего мужа есть – он работает в метро. Они производят работы ночью: откачка грунтовых вод и т. п. Ну, и ремонтные работы: например, у кого-то сломался интернет – конечно, приедет мастер. Но все они в спецкостюмах, с масками, в перчатках. Если нужно, например, свет починить, то компания звонит и предупреждает: к вам придет мастер, он одет в маску и костюм, пожалуйста, запустите его. Чтобы люди не испугались, потому что уже были случаи нападений – мало ли, грабители».

Елена работает в русском университете Пушкина. Ее 52-летняя коллега с 7-го марта болеет коронавирусом, сейчас ее состояние стало тяжелым, и женщину госпитализировали. А все сотрудники, контактировавшие с ней, сидят «под арестом».

«В магазин можно только по одному, один раз в два дня. Я не могу выйти, может только муж. Очереди большие, человек от человека стоит на расстоянии метра, и поэтому выходит, что длина огромнейшая».

За несанкционированный выход из дома – огромные штрафы.

«Первый раз могут простить, но заносят в базу все данные. Далеко от дома выходить нельзя. У нас два магазина поблизости, если пойти в третий подальше, то уже рискуешь».

В первые дни в магазинах были пустые полки, а сейчас все есть. Масок в аптеках нет, приходится делать самим.

«У нас есть – муж строительные принес. Хотя они должны быть одноразовые, но что делать, если нет? Без маски не выйдешь из дома. Перчаток полно, пачками продаются. В магазин заходишь – дают сразу и дезинфицирующим средством поливают руки».

В Мадриде ситуация самая сложная из-за того, что это крупный туристический центр. Конечно, умирают в большей степени пожилые люди. В Испании есть центры для пожилых людей (примерный аналог дома престарелых), где они постоянно живут. Именно там больше всего смертей. Однако умирает и много молодых мужчин, особенно те, кто курит. Среди знакомых Елены уже есть десяток зараженных. 11 отелей «перепрофилированы» под больницы. Причину тяжелого положения страны Елена видит в плохом состоянии медицины. Проверочные тесты не делают, пока человек не попадает к медикам с симптомами:

«Самое тяжелое, что, когда людей «увозят», с ними теряется связь, и они умирают в одиночестве».

Нагрузка на медицинских работников огромная.

В 8 часов вечера каждый день мы выходим на балкон и аплодируем медикам. Испанцы устраивают концерты, выносят кастрюли, бубны – так поддерживают друг друга. Дети вывешивают плакаты на балконах: «Мы остаемся дома». Маленьким детям не объяснишь, почему нельзя выйти на улицу. На балкон выходить можно, и то хорошо».

Пока закрыть карантин планируется после пасхальных каникул – 12-15 апреля.

Многие работают дистанционно. Елена, работающая с детьми, ведет уроки онлайн по скайпу со старшими учениками.