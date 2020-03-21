Белоруска не может выехать из Саудовской Аравии 21.03.2020, 22:13

В посольстве ей предложили деньги взаймы.

Анастасия Бондаренко не может вернуться из Саудовской Аравии. Месяц она провела в этой стране, а теперь застряла в ее столице, Эр-Рияде, передате «Белсат».

16 марта Анастасия пыталась вылететь в Беларусь, но днем ранее все международные рейсы из этой страны отменили.

«Я осталась здесь одна без родных и друзей, меня приютила знакомая мусульманская семья. Они дали мне жилье и еду, и несмотря на все религиозные и традиционные отличия, относятся ко мне очень хорошо», – рассказывает девушка.

Поскольку в Саудовской Аравии нет белорусского посольства, девушка искала помощи в посольстве России. Там ей ответили, что вывозом белорусских граждан не занимаются. Тогда девушка обратилась в посольство Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дипломаты из Дубая предложили деньги взаймы

Девушка отмечает, что на обратный путь имеет около трехсот долларов, но билеты на самолет стоят сейчас от двух тысяч.

«Вряд ли смогу найти такие деньги. Я спросила, чем моя страна сможет мне помочь, потому что я живу у чужих людей, у которых разваливается бизнес – удерживать чужого человека для них неудобно», – объясняет Анастасия.

По словам Анастасии, она разговаривала с работником белорусского посольства Антоном Пашковым. Тот сообщил, что дипломаты не могут помочь из-за отсутствия бюджета, и предложил связаться с ее семьей, чтобы родные передали ей деньги.

«У меня одна мама, и вряд ли она сможет помочь мне материально, так как она работает юристом, и всем известно, какие зарплаты в Беларуси. Тогда они сказали, что я или моя мама можем написать заявление на материальную помощь: мы займем вам деньги, вам вышлют деньги, чтобы вы выбрались, но эти деньги придется возвращать», – пересказывает разговор с дипломатом Анастасия.

«Вас что там, камнями забивают?»

Разговор с работником посольства проходила эмоционально, вспоминает Анастасия.

Работник посольства сделал ей замечание за нервный тон и спросил, почему ее пугает пребывание в мусульманской стране: «Вас что там, камнями забивают или вам угрожают или что-то подобное?»

«Конечно, я нервно разговариваю, потому что я на эмоциях, мне просто страшно, я пытаюсь себя защитить. Я девушка, я одна в мусульманской стране. Я сказала о мусульманской стране ни в коем случае не имея в виду, что ко мне плохо относятся, я использовала это слово, чтобы подчеркнуть, что здесь другие традиции. И что ни говори, эта страна совсем недавно открылась для туризма. Он спросил: зачем вы вообще ехали сюда, если знаете, что такая ситуация в мире», – продолжает Анастасия.

Анастасия подчеркивает, что выезжала из Беларуси месяц назад, когда ситуация еще не была напряженной. Девушку обижает такое отношение посольства к соотечественникам, так как она общается с другими туристами, которые остались в других странах, и знает, что за ними отправляют самолеты, высылают деньги и помогают с отелями.

Пока Анастасия вынуждена остаться в гостях, от предложения МИДа взять денег взаймы она отказалась.

В Саудовской Аравии на сегодня зарегистрировано 392 случая заражения коронавирусом. Местные власти приняли решение временно прекратить молитвы в мечетях по пятницам.