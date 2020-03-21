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Ответы на главные вопросы о коронавирусе

  • 21.03.2020, 22:18
Ответы на главные вопросы о коронавирусе

Их опубликовала Организация Объединенных Наций.

Во время вспышки пандемии важно помнить не только об основных правилах безопасности и защиты, но и о правилах информационной гигиены. Организация Объединенных Наций опубликовала информацию, которая поможет ответить на важные вопросы о коронавирусе, передает Крым.Реалии.

Каковы симптомы COVID-19?

Самыми распространенными симптомами COVID-19 являются повышенная температура тела, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут возникнуть различные виды боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея.

Эти симптомы в основном имеют слабо выраженный характер и развиваются постепенно. Некоторые инфицированные не испытывают плохого самочувствия и не проявляют никаких симптомов. Большинство людей, примерно 80%, излечиваются самостоятельно и не требуют специфического лечения. Примерно у одного из шести инфицированных вирусом COVID-19 болезнь протекает в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности.

Развитие тяжелого течения болезни более вероятно у людей пожилого возраста и у пациентов с уже имеющимися заболеваниями, такими как гипертония, болезни сердца или диабет. При повышенной температуре, кашле и осложнении дыхания необходимо обратиться к врачу.

Как отличить COVID-19 от обычного гриппа?

Симптомы COVID-19 не отличаются от обычной простуды, тип вируса выявляют с помощью лабораторного анализа.

Какова вероятность заражения COVID-19 для моего ребенка?

Согласно имеющимся данным, вероятность заразиться COVID-19 для детей не выше, чем для взрослых. И несмотря на то, что некоторое количество детей и младенцев заболели COVID-19, большинство известных случаев заражения на сегодня составляют взрослые.

Отличаются ли симптомы COVID-19 у детей и взрослых?

Нет. Симптомы COVID-19 у детей и взрослых похожи. Однако у детей с подтвержденной инфекцией COVID-19 болезнь проходит в легкой форме. У детей, как сообщается, симптомы похожи на простуду, такие как повышенная температура, кашель и насморк. Также сообщается о возможности тошноты и диареи. Находятся ли дети с уже имеющимися болезнями или с особыми медицинскими требованиями в большей опасности ‒ пока неизвестно.

Является ли COVID-19 причиной для волнений?

Как правило, болезнь, вызванная COVID-19, проходит в легкой форме, особенно у детей и молодежи. Однако сложная форма болезни также вероятна. Примерно одному из пяти пациентов потребуется госпитализация. Поэтому волнение за себя и за своих близких, вызванное вспышкой COVID-19, вполне оправдано.

Коронавирусная инфекция COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.


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