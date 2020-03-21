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В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч

  • 21.03.2020, 22:32
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В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч

В стране от болезни COVID-19 умерли около 70 человек.

В Германии коронавирусом в общем заразились более 20 тысяч человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса, по состоянию на середину дня субботы, 21 марта, инфицированными SARS-CoV-2 является 20142 человека, пишет unian.net.

Данные ресурса Worldometers, что отслеживает распространение коронавирусной инфекции, еще выше - 20705 зараженных. При этом по состоянию на 10 утра 21 марта Институт имени Роберта Коха сообщал лишь о 16662 случаях инфицирования коронавирусом. Умерли от заболевания COVID-19, по разным данным, 70-72 человека, выздоровели - более 200 человек.

В нескольких федеральных землях Германии, например в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, на передвижение людей наложены ограничения - запрещено покидать свои дома без веских причин. К таким причинам относятся, в частности, выход на работу, за покупками продуктов и посещения врача.

Вечером 22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с премьер-министрами федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие ограничительные шаги для преодоления пандемии коронавируса.


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