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В мире уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

  • 21.03.2020, 23:05
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В мире уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

Карта распространения COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 21 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус, пишет nv.ua.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 008)

Италия (53 578) — 6 557 новых случаев за сутки, 793 смерти, два новых антирекорда для страны

Испания (25 374) — 3 803 новых случая за сутки, 285 смертей

США (22 813) — 3 430 новых случаев за сутки, страна впервые вошла в топ-пятерку мировых очагов болезни

Германия (22 084) — 2 236 новых случаев за сутки

Иран 21 марта впервые за долгое опустился на шестое место (20 610 случаев). Далее следуют Франция (14 459) и Южная Корея (8 799). Закрывают десятку Швейцария (6 489) и Великобритания (5 018).

Более 94 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей приближается к 13 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (4 825 смертей) и Китай (3255), который 19 марта опустился на второе место по числу жертв.

На данный момент на планете около 194 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

С 17 марта, когда первые два случая инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус «покорил» все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 53 578

Испания — 25 374

Германия — 22 084

Франция — 14 459

Швейцария — 6 489


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