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Народный карантин
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Станислав Шушкевич: Лукашенко совершает преступление

  • 22.03.2020, 8:07
Станислав Шушкевич: Лукашенко совершает преступление
СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ
ФОТО: KP.BY

Диктатор заботится только о безопасности Дроздов.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал в интервью Charter97.org бездействие белорусских властей в условиях пандемии коронавируса.

- Как вы оцениваете те меры, которые предпринимают для спасения своих граждан наши соседи?

- Я как раз постоянно получаю информацию из Польши в этой связи. Мне кажется, что там действия намного более решительные и куда более разумные, чем в Беларуси. Это дело в Польше поручено профессионалам. До такого уровня профессионализма, который сейчас демонстрирует Польша, в Беларуси и близко не дошли.

- Что вы еще можете сказать о действиях белорусских властей?

- Мне трудно сказать, потому что я сам мало выхожу из дома, поскольку отношусь к категории тех, кто гибнет сразу, если заражается. Но судя по тому, что вижу из окна, могу сказать: либо ничего не делается, либо делается совсем мало. Власти продолжают действовать так, как действовали в чернобыльское время, то есть твердят одно и то же: «никакой паники, надо выходить из кризиса, в который мы вступили одной ногой». Нет заботы о людях, есть только забота о власти и чиновниках, о властном статусе.

Мне кажется, что в рамках тех клинических возможностей, которые есть у нашей медицины, в стране может возникнуть опасная ситуация.

- В Польше всеобщий карантин ввели еще до того, как число заболевших достигло 68. В Беларуси, даже по данным Минздрава, количество случаев коронавируса уже перешло этот рубеж. Почему белорусские власти не вводят карантин?

- Это объясняет сам Лукашенко, постоянно говоря: «не поднимайте гвалт», «никакой паники»… Поскольку у нас правит страной «усатый троечник», то и он сам, и его окружение плохо понимают проблему. Видимо, его наставники, люди советского покроя, когда-то его так ориентировали — замалчивать проблемы.

- К каким последствиям может привести такая халатность белорусских властей? Какими могут быть потери с учетом состояния белорусской медицины и уровня здоровья пожилых людей в Беларуси?

- К ужасным последствиям. И это уже не шуточки. Здесь, как говорится, «лучше перебдеть, чем недобдеть». У белорусских властей происходит явное «недобдение». Уже сейчас вскрываются огромные проблемы: новые резервы не мобилизуются, а это нужно делать немедленно. Но власть заботится только о благополучии правящего клана, а не о людях. Правящий клан достаточно хорошо обеспечен всем необходимым, чтобы пережить пандемию.

- Минздрав Беларуси, в отличие от западных коллег, публикует информацию о заболевших нерегулярно и не дает однозначных цифр. В свое время вы столкнулись с замалчиванием руководством СССР информации об аварии на ЧАЭС. Напоминает ли вам политика Лукашенко преступления партийного и советского руководства в то время?

- У меня сразу возникла такая ассоциация, сразу пришло в голову воспоминание о событиях после катастрофы на ЧАЭС. Потому что наш «усатый троечник» действует по инерции советского времени. Его не волнуют жизни людей. Заметьте, он не говорит о спасении населения страны, он и заявил, что главное сейчас — «не вступить второй ногой в кризис». Я еще раз подчеркиваю, что у поляков сейчас главное — это люди, у нас — система власти. Делается все только для того, чтобы сохранить власть. Не видно, чтобы организованно шла работа по предотвращению всплеска эпидемии, и из-за этого будут большие проблемы.

В Польше мало говорят — зато виден результат на поверхности. У нас люди предоставлены сами себе и сами ищут средства защиты, которых явно не хватает: лишь где-нибудь возле дальней бензоколонки вы найдете бесплатные перчатки и маску.

- А что вы можете сказать о советах Лукашенко лечить коронавирус с помощью трактора, бани и водки?

- Это полнейшая глупость. У «усатого троечника» не может быть профессиональных советов по медицине.

- Как вы оцениваете действия Лукашенко, который на совещании с медицинским руководством страны отказался вводить карантин в школах?

- Я считаю, что дети вольны не посещать школы в это время. Если родители будут сознательно действовать, то они фактически могут сами ввести этот карантин. А то, что государство не вводит карантин, мне трудно объяснить, это за гранью понимания. Я думаю, что это приведет к очень плохим последствиям.

Если говорить по совести, то в Беларуси сейчас совершается преступление. Но по сегодняшним белорусским законам их трудно будет привлечь к ответственности: для них что Лукашенко скажет, то и является «законом». Лукашенко воспитал такую послушную команду угодников, которым начхать на людей, им надо заботиться только о Дроздах и им подобным местах в областных центрах.

- У вас есть опыт государственно управления. Что бы в ситуации опасной пандемии в Беларуси сделали вы? Какие меры приняли бы в первую очередь?

- В свое время, когда секретарь горкома начинал мне объяснять, что не нужно никакой паники по Чернобылю, я ему сказал: вы меня можете учить политическим наукам, но по ядерной физике я вас научу. К сожалению, я не профессионал в медицине. Лучшее, что можно было бы сделать — дать право действовать профессиональным врачам. У нас же сейчас министр здравоохранения боится проявить инициативу. Думаю, если он даст решительный совет, противоречащий выступлениям Лукашенко, то он будет «виновным» и его отстранят от должности.

- Что бы хотели сказать белорусам в связи с пандемией?

- Посмотрите на Польшу и действуйте хотя бы так, как у них — чтобы не получилось, как сейчас в Италии.


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