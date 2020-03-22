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Народный карантин
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Президент Израиля начал читать детям сказки, чтобы родители могли передохнуть во время карантина

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  • 22.03.2020, 8:35
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Президент Израиля начал читать детям сказки, чтобы родители могли передохнуть во время карантина

Глава государства решил помочь израильским семьям справиться с новыми вызовами.

Президент Израиля Реувен Ривлин, которого в стране называют «национальным дедушкой», предложил израильским родителям «короткий перерыв» — и начал читать сказки для их детей, находящихся в карантине. Об этом сообщает mel.fm.

«Я знаю, что это нелегкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг «Сдается квартира». Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не торопитесь выпить кофе или взять телефон)», — обратился к соотечественникам президент.

В Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели семидневный режим чрезвычайного положения. Жителям страны запрещено выходить из дома без необходимости. Кроме того запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному. За нарушение — положен штраф.

По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), в Израиле подтверждено 883 случая заражения коронавирусом. Умер 1 человек.


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