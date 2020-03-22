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Видеофакт: Белорусские фитнес-тренеры показали, как заниматься дома

  • 22.03.2020, 8:40
  • 2,002
Видеофакт: Белорусские фитнес-тренеры показали, как заниматься дома

Дома можно проводить любые тренировки — кардио и силовые, по пилатесу, йоге или стретчингу.

Портал tut.by сделал подборку аккаунтов белорусских фитнес-тренеров, где легко найти вдохновение для тренировок дома — даже без инвентаря.

Для домашних тренировок достаточно гимнастического коврика. Но можно использовать и дополнительный спортинвентарь, например фитбол или резинку. Фитнес-тренер Дарья Табольская говорит, что большой фитнес-потенциал у детских игрушек: чтобы разнообразить занятие, можно использовать детские мячи и другие игрушки. Заниматься, говорит Дарья, можно и без коврика, а для лучшего сцепления ног с полом лучше без носков.

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ДЕНЬ 9 - ЧЕЛЛЕНДЖ ДВИЖЕНИЕ ⠀ Судя по вашей реакции, упражнения на пресс не вызывают ни у кого проблем, поэтому сегодня «отдохнём» с подушкой и улучшим силовые показатели мышц пресса💪 ⠀ Вместо подушки можно взять мягкую игрушку (привет, Хрюшка!🐷 ), мягкий мяч или книгу. ⠀ 1️⃣ Перекладывания подушки из стороны в сторону ⠀ Исходное положение - балансируя на крестце, стопы вместе, ноги оторваны от пола, спина скруглённая. ⠀ ЧТО ДЕЛАЕМ: Переносим подушку из стороны в сторону, стараясь ненадолго зафиксироваться с каждой стороны. Стараемся сильно не раскачиваться, чтобы не потерять равновесие. Дышим часто и дробно, каждый поворот - выдох. ⠀ СКОЛЬКО РАЗ ДЕЛАЕМ: 15 раз (право-лево - это 1 круг) ⠀ 2️⃣ Передаём подушку из рук в ноги ⠀ Исходное положение - лёжа на спине, ноги на ширине таза оторваны от пола, руки вытянуты за головой и держат на весы подушку, контролируем осевое вытяжение от пяток до макушки, живот плоский и «включённый» ⠀ ЧТО ДЕЛАЕМ: На выдохе сгибаем ноги в коленях и вставляем в них подушку. На следующем выдохе - передаём подушку обратно в руки (это 1 круг). Руки и ноги на пол не кладём, напряжение держим. Представляем, что кто-то растягивает вас за руки и за ноги в разные стороны. ⠀ СКОЛЬКО РАЗ ДЕЛАЕМ: 15 раз ⠀ 💧Лимфодренаж Сегодня воскресенье, а, значит, у нас есть в запасе чуть больше времени для себя любимой 😍 ⠀ Поэтому бежим в ванную комнату или в баню (посещение которой, в принципе, самый крутой лимфодренаж в мире👌), вооружившись сухой щеткой с натуральной щетиной и плавно, очень нежно и бережно, круговыми движениями по ходу движения лимфы массажируем себя. ⠀ Если упрощенно - массажируем ноги от стоп вверх, затем руки от кистей к плечам, живот круговыми движениями, спину, заканчиваем массажем стоп и кистей. ⠀ Фото массажных линий ищите в сторис😉

Публикация от Фитнес-тренер. Минск (@tabolskaya_dasha)

Частоту домашних тренировок каждый должен определить самостоятельно. Общие рекомендации — занятия 2−3 раза в неделю по 45−60 минут. Но, если вы постоянно дома, поясняет тренер, график можно адаптировать и тратить на упражнения 15−20 минут в день. При этом время дня не имеет особого значения — подходит и утро, и обеденный перерыв, и вечер. Соблюдайте правильную технику выполнения упражнений и выбирайте тренировки, соответствующие вашему уровню подготовки.

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СУББОТНИЙ ПОПОМАХ ⠀ Ура!! Снова суббота - значит, есть больше времени для себя и для качественной тренировки, в которую можно включить вот эти упражнения👆 ⠀ Вам понадобится стул либо подоконник, за который можно будет ухватиться и выровнять горизонталь голова-спина-таз. ⠀ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Руки вытянуты перед собой и опираются на стул, тело уходит в наклон. Стопы стоят вместе. Все тело образует прямой угол со сгибом 90 градусов в тазобедренных суставах. ⠀ ЧТО ДЕЛАЕМ: 1. 10 раз - На выдохе делаем мах ногой в крайнюю точку вашей амплитуды и, не теряя заданной высоты, стараемся маленькими движениями поднять ногу ещё чуть выше. 2. 10 раз - из крайней точки опускаем ногу по диагонали вниз на пол в сторону опорной ноги, затем снова поднимаем вверх. ⠀ ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ: 👀 за сильной поясницей, которая не даст провиснуть животу; 👀 за бёдрами, которые постоянно стоят прямо и не крутятся при подъёме ноги вверх; 👀 за в меру расслабленной шеей, которая остаётся удлиненной на протяжении всего упражнения; 👀 за осевым вытяжением от макушки до копчика и от таза до пальчиков ног; 👀 за плоской и длинной спиной; 👀 за прямыми ногами - колени не сгибаем! ⠀ В конце можно потянуться (см.следующее видео 👉)

Публикация от Фитнес-тренер. Минск (@tabolskaya_dasha)

Во время домашних тренировок не стоит забывать о еде: лучше не приступать к упражнениям сразу после приема пищи, организму нужно дать время прийти в себя — минимум час. После тренировки питание нужно выстраивать с учетом индивидуальных потребностей и своих энергозатрат.

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💥ТРЕНИРОВКА ДЛЯ КРАСИВОГО ПРЕССА 💥 ⠀ Все девочки хотят плоский животик с полосками пресса. "Кубики для мужиков" - обычно говорят девочки. ⠀ А мне нравятся кубики 🤷‍♀️. Хочу все 6! ⠀ Может для вас это будет новость, но я никогда не делаю отдельную тренировку для пресса. ⠀ Во всех упражнениях он и так задействован. ⠀ Если, конечно, вы держите живот в напряжении, а не вываливаете. ☝️ ⠀ Что помогло мне после беременности сделать плоский живот: ⠀ ✔️ношение бандажа (снимала только, когда ложилась спать); ⠀ ✔️питание - это самое важное. Те самые кубики спрятаны под слоем жирка. Даже если вы худая, но с торчащим животом, всё равно нужно пересмотреть питание. ⠀⠀ ✔️контрастный душ. Сегодня чаще я поосто обливаюсь холодной водой; ⠀ ✔️комплексные тренировки. Не один пресс качать, а всё тело. ⠀ Зачем я тогда скинула тренировку на пресс 😏? ⠀ Чтобы вы включали эти упражнения в свою тренировку. ⠀ Или я делаю так. После тренировки беру 2 упражнения на "добивочку" пресса и делаю в 3 подхода по 20—25 раз. ⠀ Понравилась тренировка сохраняй и тык-тык по экрану🥰. ⠀ ⠀ #тренировкидома #фитнесдома #фитнесмама #тренировкиминск #тренировкапресс #тренировкапресс_v_sp

Публикация от ТВОЙ ДОМАШНИЙ ТРЕНЕР (@vika_na_sporte)

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НЕБОЛЬШАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ ТРЕНИРОВКА БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Все упражнения выполняем медленно, не спешим, важно сохранить амплитуду движений! Погнали: 1. упражнение - отжимания 4*20 2. упражнение - отжимания с узкой постановкой рук 4*15 3. упражнение - отжимания углом 4*12 4. упражнение - поочередное касание руками плеч в упоре лёжа 3*1 минуте 5. упражнение - из упора лёжа выход в вертикальное положение на ноги 4*12 6. упражнение - из упора лёжа поочерёдное касание носков со скручиванием( касаемся рукой, разноимённой ноги) 7. упражнение - сгибания на пресс , при этом ноги оторваны от пола угол в колене 90 градусов 30 раз 8. упражнение - левая нога прямая, поднята вверх. Правой рукой тянемся к левому носку 15 раз на каждую сторону 9. упражнение - складка 15 раз 10. упражнение - сгибание с поочередным подносом ног к груди 15 раз #тренерминск#пероснальныетренировки#индивидуальныезанятия#планпитанич#программатренировок#комплексупражнений#тренажерныйзал#минск#спорт#спортминск#фитнес#фитнесминск#тренировка#тренировканапресс

Публикация от Дмитрий (@dmitriy.skornyakov)


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