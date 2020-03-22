Видеофакт: Белорусские фитнес-тренеры показали, как заниматься дома 22.03.2020, 8:40

2,002

Дома можно проводить любые тренировки — кардио и силовые, по пилатесу, йоге или стретчингу.

Портал tut.by сделал подборку аккаунтов белорусских фитнес-тренеров, где легко найти вдохновение для тренировок дома — даже без инвентаря.

Для домашних тренировок достаточно гимнастического коврика. Но можно использовать и дополнительный спортинвентарь, например фитбол или резинку. Фитнес-тренер Дарья Табольская говорит, что большой фитнес-потенциал у детских игрушек: чтобы разнообразить занятие, можно использовать детские мячи и другие игрушки. Заниматься, говорит Дарья, можно и без коврика, а для лучшего сцепления ног с полом лучше без носков.

Частоту домашних тренировок каждый должен определить самостоятельно. Общие рекомендации — занятия 2−3 раза в неделю по 45−60 минут. Но, если вы постоянно дома, поясняет тренер, график можно адаптировать и тратить на упражнения 15−20 минут в день. При этом время дня не имеет особого значения — подходит и утро, и обеденный перерыв, и вечер. Соблюдайте правильную технику выполнения упражнений и выбирайте тренировки, соответствующие вашему уровню подготовки.

Во время домашних тренировок не стоит забывать о еде: лучше не приступать к упражнениям сразу после приема пищи, организму нужно дать время прийти в себя — минимум час. После тренировки питание нужно выстраивать с учетом индивидуальных потребностей и своих энергозатрат.