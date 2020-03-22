Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса5
- 22.03.2020, 8:56
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У таких людей может не быть температуры и кашля.
Британское сообщество отоларингологов сообщает, что одними из первых симптомов коронавируса могут быть потеря вкуса и нюха.
Об этом сообщает Sky News.
В то же время, у людей может не быть температуры и кашля. К такому выводу они пришли после наблюдения за несколькими больными.
«Молодые пациенты могут не иметь никаких значительных симптомов, например кашля или повышенной температуры, но у них может наблюдаться потери обоняния или вкуса, что указывает на то, что вирус находится в носовой полости», — сообщили врачи.
Коронавирус был впервые диагностирован в китайской провинции Хубэй.
Всего в мире зафиксировано более 304 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Почти 13 тысяч случаев были летальными. Более 91 тысячи человек успешно прошли курс лечения.