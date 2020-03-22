Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти 22.03.2020, 9:26

5,177

Ситуация в стране может стремительно обостриться.

Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем непраздничное, сообщает ВВС.

Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с Covid-19 может стремительно ухудшиться.

Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он - врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана.

Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег - в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса.

Фото: Getty Images

"Такое происходит не только в нашей больнице. Вспышка коронавируса парализовала всю нашу систему здравоохранения", - говорит Мохаммад. "Моральный дух сотрудников очень низкий. Наши семьи очень обеспокоены, мы испытываем огромное давление", - добавляет он.

Мохаммад - не настоящее его имя. Оно изменено, потому что в Иране критика в адрес правительства может привести к аресту. Тем не менее, несколько врачей из северных провинций согласились рассказать Би-би-си о тяжелых условиях, в которых им приходится работать - и о том, как, по их мнению, правительство плохо справляется с кризисом.

"У нас даже нет достаточного количества масок. Медицинские работники умирают ежедневно", - рассказывает Мохаммад.

"Я не знаю, сколько человек умерло, но правительство пытается скрыть истинный масштаб кризиса. Они лгали в первые дни вспышки", - говорит он.

Covid-19 распространился по всем 31 провинциям Ирана всего за 16 дней. Кроме того, 16 стран заявляют, что первые случаи заражения вирусом попали к ним из Ирана. Это Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, ОАЭ, Канада, Пакистан, Грузия, Эстония, Новая Зеландия, Беларусь, Азербайджан, Катар и Армения.

Несмотря на это, как считают критики властей, правительство Ирана продолжается занижать масштаб вспышки коронавируса.

В первом официальном заявлении о вирусе 19 февраля правительство советовало не беспокоиться, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов" Ирана в том, что те преувеличивают масштаб угрозы.

Неделю спустя, когда число заразившихся и умерших быстро росло, президент Хасан Рухани заявил о "вражеском заговоре", имеющем целью запугать иранцев и остановить жизнь в стране. Президент призывал иранцев продолжать свою повседневную жизнь и ходить на работу.

Контролируемые государством каналы недавно объявили, что коронавирус может быть произведенным в США "биологическим оружием", а Хаменеи написал в "Твиттере" о "биологической атаке".

Фото: Getty Images

К субботе число умерших от Covid-19 в Иране перевалило за полторы тысячи человек, инфицированных - больше 20 тысяч.

Врачи из трех наиболее пострадавших провинций Ирана - Гилан, Голестан и Мазандарн - рассказали Би-би-си, что тестов на коронавирус в их распоряжении нет, запасы медикаментов ограничены (в том числе базовых), ощущается также нехватка кислородных баллонов, масок, защитных перчаток, халатов.

Врачам приходится оборудовать временные полевые госпитали. Одна из реаниматологов рассказала, что у них в городе койки для прибывающих пациентов расставили на футбольном стадионе.

Все без исключения собеседники Би-би-си из числа врачей на основании своего опыта делают вывод о существенном занижении официальной статистики.

Фото: Getty Images

Некоторые фабрики в Тегеране теперь производят медицинские изделия 24 часа в сутки

Врач из больницы в провинции Голестан подсчитала, что в среднем к ним привозят около 300 новых пациентов ежедневно. По ее оценкам, 60-70% из них заражены коронавирусом, но из-за нехватки мест в стационар кладут только тех, кто в критическом состоянии. А официальная статистика учитывает только тех, кто оформлен и лежит в больнице.

На протяжении последних двух недель, по словам этого врача, у нее умирали примерно по пять пациентов в день. Зачастую больные умирали, не дождавшись проведения анализа на Covid-19.

Умирают и сами врачи. 25-летняя медсестра из города Лахиджан умерла в конце февраля. Фото умершей стала вирусным в социальных сетях. Правительство отрицало, что она скончалась от Covid-19.

Контролируемые государством телеканалы продолжали изображать медиков как неуязвимых и полных сил героев, которые бесстрашно сражаются с вирусом и спасают жизни.

Вскоре после ее смерти Иранская организация медсестер подтвердила, что она умерла от коронавируса.

По данным властей, "нулевых пациентов" - тех, с кого началась вспышка - было двое, оба умерли 19 февраля в Куме. Один из них, как сообщалось, был бизнесменом и заразился короновирусом в Китае.

Город Кум быстро стал очагом заражения. Кум - центр паломничества мусульман-шиитов. Здесь ведущие исламские священнослужители страны, сюда ежегодно прибывают около 20 миллионов иранцев и еще и 2,5 миллиона иностранцев.

Каждую неделю тысячи паломников прибывают в город, они целуют и прикасаются к многочисленным святыням.

Фото: Getty Images

Вирус быстро распространялся, число случаев заболевания начало расти. Но вместо того, чтобы быстро изолировать город, соратники верховного аятоллы - например, священнослужитель Мохаммад Саеди - выступали за то, чтобы паломники продолжали посещать город.

"Мы считаем этот святой город местом исцеления. Это значит, что люди должны прибывать сюда, чтобы исцелить как духовные, так и физические болезни", - говорил он.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан, недавно вернувшийся из Кума, сказал: "Из-за особой религиозной специфики Кума, когда паломники прибывают и из Ирана, и из-за рубежа, вирус быстро распространился по всей стране".

Бреннан также заявлял, что во время своего визита видел "подлинные усилия", направленные на то, чтобы обеспечить работу медиков в лабораториях и больницах в Куме и Тегеране.

Священные места в Куме сейчас уже закрыты.

Правительство преуменьшило масштабы вспышки?

В феврале состоялись два важных для страны события - 41-я годовщина Исламской революции и выборы в парламент.

"Первые дни, когда я и мои коллеги зарегистрировали аномальное респираторное заболевание, были за несколько дней до дня победы Исламской революции 11 февраля", - вспоминает высокопоставленный врач. По его словам, он отправлял многочисленные отчеты из своей больницы чиновникам министерства здравоохранения в Тегеране, предупреждая о вспышке.

"Мы считаем, что представители системы здравоохранения решили скрыть тот факт, что коронавирус пришел в Иран. Чтобы не срывать государственные мероприятия", - говорит он.

Фото: Getty Images

И годовщина революции, и выборы рассматривались как проверка популярности правительства после шести месяцев хаоса, пережитого иранцами.

Речь идет о масштабных протестах в ноябре после, которые начались после повышения цен на топливо и обострения отношений с США. Обострение произошло после того, как Иран атаковал базу в Ираке, где размещались американские военные, после гибели главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Крушение украинского самолета, которое привело к гибели 176 человек, также подорвало общественное доверие к власти, ведь официальные лица поначалу отрицали, что лайнер был сбит ракетой.

После выборов Хаменеи обвинил "врагов" Ирана в том, что они преувеличивали угрозу коронавируса, чтобы удержать избирателей подальше от избирательных участков.

Фото: Getty Images

"Пропаганда началась несколько месяцев назад, и в последние два дня их СМИ использовали любую возможность, чтобы отговорить людей голосовать под предлогом болезни и вируса", - заявил Хаменеи.

Недавно министр здравоохранения Ирана Саид Намаки отверг упреки в задержке сообщений о коронавирусе. Государственное телевидение сообщило: "О первых случаях заражения было объявлено сразу же [19 февраля], хотя выборы должны были состояться в пятницу [21 февраля]".

Спустя пять дней после выборов число официально подтвержденных случаев выросло до 139, летальных исходов - до 19. В тот же день депутат от Кума Ахмад Амирабади Фарахани на заседании парламента объявил, что в его городе за две недели умерли 50 человек.

Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи отрицал сказанное депутатом и обещал подать в отставку, если количество умерших достигнет хотя бы половины этого числа.

В тот же день Хариричи начал потеть и кашлять во время пресс-конференции. Позже он объявил, что тест на коронавирус дал положительный результат, став первым из многих высокопоставленных иранских политиков, которые заразились.

Фото: Getty Images

Как сообщается, Хариричи выздоровел, он появился в прямом телеэфире 13 марта.

Многие эксперты и журналисты полагают, что официальные данные о вспышке коронавируса в Иране - значительная и опасная недооценка истинных масштабов кризиса.

Расследование, проведенное Персидской службой Би-би-си, показало, что в Иране от коронавируса умерли в шесть раз больше, чем на тот момент сообщало министерство здравоохранения страны.

Но поскольку даже официальные данные продолжают расти, вопрос для иранцев сейчас заключается в том, как остановить вирус.

Жизнь взаперти

Отец Алирезы скончался в середине марта.

"Ни один человек из нашей семьи не был на похоронах. Я даже не увидела его тела. Они просто сказали нам, что он умер и уже похоронен в особой зоне главного тегеранского кладбища", - вспоминает она. В целях безопасности имя Алирезы было изменено.

Власти сказали семье, что не надо собираться на похороны и что можно будет посетить могилу после погребения. А на кладбище сотрудники ей сказали, что находиться там небезопасно, поскольку хоронят много других тел.

"Об этих похоронах мы говорим больше, чем о смерти отца", - говорит Алиреза. "Я не религиозна, - добавляет он. - Но у меня осталось странное чувство, как будто мы не проявили уважения к отцу".

Несколько аятолл, включая верховного, издали фетвы против традиционного обмывание покойных. Цель - оградить от коронавируса тех, кто обмывает тела перед похоронами.

ВОЗ призывает к срочным и решительным действиям, но реакция Ирана по-прежнему не соответствует мерам, осуществляемым в таких странах, как Китай или Италия.

Школы, университеты и семинарии закрыты, футбольные матчи отменены, а в Тегеране началась широкомасштабная операция по дезинфекции. Всем жителям Ирана предписано оставаться дома.

Впервые с момента создания Исламской республики в 1979 году отменены пятничные молитвы.

Пытаясь предотвратить распространение болезни в переполненных тюрьмах, 155 тысяч заключенных были временно освобождены. В том числе политзаключенные - например, Назанин Загари-Рэтклифф, британка иранского происхождения, сотрудница благотворительной организации.

Фото: Getty Images

Большинство правительственных зданий, офисов и банков остаются открытыми.

Даже для иранцев, относящихся к среднему классу, например, для учителя-пенсионера Фатемы и ее мужа (имена изменены), проблемой остается привязка к наличным деньгам, без которых нельзя приобрести ни продукты, ни топливо.

"Мы вынуждены ходить в банк, чтобы получать ежемесячную пенсию. И к Новрузу тоже ожидается выплата - надо будет получить ее на руки", - говорит она.

Специалисты-медики и в Иране, и за его пределами говорят, что если правительство не сделает информацию прозрачной и не предпримет меры для карантина целых городов, таких как Кум, вирус продолжит наносить вред всей стране.

Президент Рухани неоднократно заявлял, что правительство не будет закрывать города, что все магазины будут работать, а жизнь будет идти своим чередом.

Фото: Getty Images

Персидский Новый год - главный праздник для иранцев. Аятолла Хаменеи в своей речи говорил о невероятных жертвах, которые принес народ, борясь со вспышкой коронавируса.

Для Фатемы еще никогда не было менее подходящего момента для праздника.

"За всю свою жизнь я даже не помню такого Новруза, чтобы оставаться дома в одиночестве. Даже во время войны, когда Саддам [Хусейн] начал обстреливать города ракетами, мы навещали друг друга во время Новруза", - вспоминает она.