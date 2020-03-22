Коронавирусом в мире заразилось более 307 тысяч человек 2 22.03.2020, 9:37

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Как выглядит ситуация в разных странах?

В мире коронавирусом COVID-19 заболели более 307 тысяч человек, более 92 тысяч выздоровели, более 13 тысяч умерли.

Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.

За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло почти на 32 тысячи, умерли 1652, а выздоровели 4121, из них 793 — в Италии.

США

Каждый американец должен соблюдать требования властей об ограничении передвижения и соблюдении строгого карантина, заявил президент Дональд Трамп 21 марта на ежедневной встрече с журналистами. По его словам, можно ожидать, что в экономику США поступит более 1 триллиона долларов в виде государственной помощи - в связи с потерями, которые наносит расширяющаяся эпидемия. В субботу представители Конгресса и администрации продолжили обсуждение законопроекта о финансовых вливаниях в экономику в объёме более 1 триллиона долларов.

В результате проведённых к настоящему времени тестов на наличие коронавируса - в них участвовали более 195 000 американцев - выявлено 19 343 инфицированных. По словам вице-президента Майка Пенса, в этом числе не учитываются данные окружных больниц и медицинских лабораторий по всей стране. Некоторые СМИ сообщают, что общее количество инфицированных в США превышает 21 тысячу.

Германия

Институт Роберта Коха (ИРК), изучающий инфекционные заболевания, в субботу, 21 марта, опубликовал новые данные об инфицированных в ФРГ: 16 662 человека заразились, днём ранее их было на 2700 человек меньше. За весь период наблюдений от коронавируса умерли 46 человек. В публикации "Немецкой волны" приводятся и другие данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе (США): к вечеру субботу в ФРГ было 21 828 заболевших и 75 скончавшихся. Авторы статьи обращают внимание на то, что разница в цифрах отчасти обусловлена тем, что ИРК учитывает подсчёты, получаемые из федеральных земель и обновляет данные лишь раз в сутки.

В районе Хайнсберг (Северный Рейн - Вестфалия), по данным агентства Reuters, военнослужащие бундесвера распределили среди населения три тысячи масок-респираторов FFP2, 15 000 медицинских масок, 8000 комплектов спецодежды.

Франция

Во Франции за последние сутки выявлено около двух тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ситуация развивается стремительно, и скоро мы столкнемся со всеобщей эпидемией

В субботу, 21 марта, от воздействия вируса с начала эпидемии скончались 562 человека. Только за последние сутки умерли 112 человек. Общее число заразившихся во Франции выросло до 14 с половиной тысяч.

"Ситуация развивается стремительно, и скоро мы столкнемся со всеобщей эпидемией", — предупреждает министерство здравоохранения.

По данным телеканала BFM-TV, ссылающегося на собственные источники, полиция и жандармерия проверили 870 тысяч человек на наличие специального формуляра для выхода на улицу.

Во время контроля стражи правопорядка просят предъявить удостоверение личности и специальный формуляр. В нем каждый, кто выходит на улицу, должен уточнить причину своего перемещения. Власти разрешают позволяют выходить из дома только для занятий спортом недалеко от места проживания (не более 1–2 километров), для покупки товаров первой необходимости, посещения врача, оказания помощи близким и поездок на работу.

Как сообщает RFI, штрафы за нарушения режима карантина составляют от 135 до 375 евро.