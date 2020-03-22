Лукашенко показывает свое бессилие 15 22.03.2020, 9:42

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Почему от народа скрывают реальную эпидемиологическую ситуацию в Беларуси?

Лукашенко сейчас показывает свое бессилие, демонстрирует все свои «обидки» на весь мир. «Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии». За этими словами кроется объяснение того, почему от народа скрывают реальную эпидемиологическую ситуацию в стране, пишет телеграмм-канал «Баста!».

Становится понятно, что какой бы ужасающей она ни была дальше, диктатор будет улыбаться, рассказывать глупые анекдоты, говорить, что все в порядке, руководить перевозками навоза от точки А в точку Б, нести откровенный бред о методах профилактики и лечения коронавируса. Может быть, даже медаль за достижения в этой области себе вручит.

Это очередная показуха – на этот раз перед всем цивилизованным миром. Мол, я один прав, я самый умный, знаю, что делать, у меня все будет ок. Детские комплексы вновь дают о себе знать. Нужно понимать, что диктатор будет говорить и поступать так, даже когда появятся первые погибшие от коронавируса.

Дешевые понты важнее всего, он ради них готов пожертвовать каждым из нас.