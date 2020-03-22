Ошибка Путина во время эпидемии 3 22.03.2020, 10:12

7,390

Сценарий у России будет «свой».

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры», – российские врачи и общественные деятели опубликовали открытое письмо, адресованное президенту и правительству страны, с просьбой принять экстренные меры для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает «Белсат».

Но, как утверждают эксперты, сценарий у России будет свой. Почему?

Количество заразившихся в России растет, но равномерно и благопристойно. Глава государства заявляет – ситуация в целом под контролем.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение в России», — заявил Владимир Путин, президент России.

Московские власти в четверг заявили о первой смерти из-за коронавируса, Но позже уточнили, что 79-летняя женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба.

В стране ввели режим повышенной готовности, но о тотальном карантине – речь не идет.

Политолог Валерий Соловей утверждает, согласно его данным, ситуация намного критичнее, чем заявляют власти, а количество жертв коронавируса в России уже превысила 1600 человек.

«Вводится де-факто чрезвычайная ситуация или элементы заметные: перестают работать публичные учреждения, закрываются школы, закрываются высшие учебные заведения, работодателям настоятельно рекомендуют перевести работников на дистанционный режим и подобные вещи, но де-юре, все остается так же, как и было. Вот только реально все меняется, не говоря о том, что любая политическая активность уже заблокирована в Москве и Петербурге», – говорит Валерий Соловей.

Протесты в преддверии голосования за поправки к Конституции и легализацию пожизненного президентства Путина запретили, а ветеранов по всей стране продолжают собирать на вручение медалей, несмотря на то, что именно для людей пожилого возраста коронавирус особенно опасен. Московское метро работает, но разве кто-то согласиться на транспортный коллапс?

Столичные бары открыты и даже предлагают коктейль «Коронавирус». В то же время местные жители уже скупают гречку и туалетную бумагу. Врачи же утверждают: закрытие многомиллионного города и карантин – не был бы лишним.

Почему же тогда Россия, видя опыт других стран, ищет свой путь борьбы с вирусом? Неужели боится, что более строгие меры добьют экономику страны?

Комментирует финансист Антон Табах, аналитик «Эксперт РА», Москва:

«Первый вопрос, насколько сильна эпидемия, чтобы убивать экономику. И второе, надо признать, что в силу структуры российской экономики, которая более сырьевая, более промышленная и менее заточена на сферу услуг – речь идет про экономику в целом, а не про структуру занятости – рисков намного меньше».

Максим Блант, экономический обозреватель из Москвы, утверждает, дело не в карантинных мерах.Они сопоставимы с тем, что происходит в Голландии или Швеции. Власть допустила другую ошибку.

«Безусловно, глупость российских властей, которые в разгар кризиса – уже было очевидно, что кризис будет серьезный, уже когда в Китае все началось – еще пошли на развязывание нефтяной войны. Это повергло экономику в шоковое состояние», – заявляет эксперт.

И привело к девальвации рубля, которая, в свою очередь, грозит ростом инфляции. К такому страна уже привыкла, но нынешний кризис не только чисто экономический. Из-за коронавируса вряд ли получится решить проблему обычными мерами денежно-кредитной политики и бюджетным стимулированием.

Поэтому главная задача власти, как считает политолог Валерий Соловей – не вызвать панику и не показать недееспособность политического и государственного менеджмента. Отсюда и свой путь введения карантинных мер и официальные данные о незначительном количестве заболевших.

«Это скрывается по старой доброй традиции еще со времен Чернобыля и последовавших уже в суверенной России серии природных и техногенных катастроф. Как правило, число жертв всегда скрывалось. Одна причина – это традиция. А вторая причина очевидная – как проводить плебисцит 22 апреля, если в стране разворачивается эпидемия с немалым числом жертв», – продолжает Валерий Соловей.

Вот и получается, что с одной стороны, начинается строительство новой больницы под Москвой на более чем 500 пациентов с коронавирусом, а с другой – продолжается подготовка к празднованию 9 мая. Власти 145- миллионной страны традиционно оставляют себе поле для маневра, которое позволит сделать все, что захочется, не всегда с учетом безопасности своих граждан.