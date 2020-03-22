закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Остаться дома: пять белорусских хуторов по цене «однушки» или автомобиля

7
  • 22.03.2020, 10:25
  • 4,331
Остаться дома: пять белорусских хуторов по цене «однушки» или автомобиля
Фото: Realt.by

Места, где можно переждать эпидемиию коронавируса.

Власти Беларуси не принимают адекватных мер по борьбе с коронавирусом. Белорусам приходится заботиться о себе и своих близких самим. Портал realt.by отобрал несколько затерянных среди красоты и уединения избушек.

Хутор вблизи национального парка «Нарочанский» за $29 тыс.

Необычная усадьба с собственным прудом находится в 30 километрах от озера Нарочь. Выглядит хутор очень атмосферно: фасад хаты увит растениями, на окнах ставни, входная дверь на чугунных петлях. Вокруг — только лес и ни души. Дом будто создан для изоляции во время апокалипсиса.

Фото: Realt.by

Интерьер хутора продолжает деревенскую тематику и выглядит весьма самобытно — практически все в доме деревянное, есть настоящая печь, самовар, тканные шторы на окнах. Аутентичное убранство поддержано в мелочах и аксессуарах.

Фото: Realt.by

Хутор был построен в 2007 году на участке в 25 соток. Помимо дома, здесь есть баня, беседка, сарай и озеро с обустроенным пляжем. Отопление печное, электричество есть, вода из колодца. Площадь дома — 76 квадратов. Из минусов — отсутствие канализации. К дому ведут хорошие подъездные пути. В 1,5 км от участка расположено озеро Вишнево, в 5 км — озеро Свирь, в 30 км — Нарочь. Купить дом можно за $29 тыс.

Фото: Realt.by

Хутор на берегу реки Вилия за $44,9 тыс.

За $44,9 тыс. можно купить утопающий в зелени хутор прямо на берегу реки Вилия. Дом построен в лесу на участке в 25 соток. Однако это не предел — со слов продавца, границы земельного надела можно расширить. На участке растут уникальные дубы, возраст которых — от 300 до 800 лет. Место очень живописное и уединенное.

Фото: Realt.by

Построен дом из цельного бруса толщиной 22−24 сантиметра, крыша из натуральной черепицы, дверь для дополнительной безопасности закрывается роллетами. Площадь объекта — 230 квадратных метров. В доме 5 просторных изолированных комнат, два санузла, большая кухня-гостиная. Отметим, что сруб готов на 80%, поэтому перед изоляцией его нужно будет довести до ума. Из коммуникаций отмечено электричество.

Фото: Realt.by

Дом с тайной комнатой за $55 тыс.

50 соток земли и никаких соседей — в 90 километрах от МКАД продается усадьба в состоянии «въехал и живи». Участок обнесен забором, на территории выполнен ландшафтный дизайн, есть березовая роща, большой фруктовый сад и даже свое небольшое озеро.

Фото: Realt.by
Фото: Realt.by

Дом небольшой — всего 48 квадратных метров, построен в 2017 году. Есть электричество, скважина на 30 метров и местная канализация.

Фото: Realt.by
Фото: Realt.by

На участке также есть просторная беседка на 60 человек, совмещенная с кухней. И, что интересно, под сооружением припрятано старинное подвальное помещение. Постройка каменная, на 2 комнаты — отличное убежище на случай апокалипсиса.

Фото: Realt.by

Хутор на Вилии за $13 тыс.

За $13 тыс. можно купить хутор в деревне Ставбутево. Рядом река Вилия и озеро Капачи, а потому даже в самые смутные времена без рыбы здесь точно не остаться. Соседей вблизи нет, вокруг только леса и поля.

Фото: Realt.by

Площадь участка — 1 гектар, площадь дома — почти 100 квадратных метров. Отопление печное, электричество есть, вода из колодца, санузел на улице. В доме три печи в исправном состоянии. Есть вольеры для скота, клетки для кроликов — усадьба подойдет как для жизни, так и для ведения фермерского хозяйства, рыбалки, охоты и сплавов на байдарках.

Фото: Realt.by

Агроусадьба в районе Голубых Озер за $59 тыс.

Хутор находится в лесу в районе Голубых Озер Национального парка «Нарочанский». От МКАД до него — 180 километров, площадь участка — 70 соток. В наличии газ, вода и электричество. Все коммуникации введены в дом — есть горячая и холодная вода, санузел-ванная, электрополы, камин, печка, погреб. Дом был построен в 1975 году, но реконструирован. Собственник именует архитектурный стиль — «хайтек-прованс».

Фото: Realt.by

Из окон усадьбы открывается панорамный вид на реку. На участке разбит огород, дендро-парк и спортгородок, есть баня, сеновал и другие постройки. Стоит агроусадьба $ 59 тыс.

Фото: Realt.by

популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина