Остаться дома: пять белорусских хуторов по цене «однушки» или автомобиля 7 22.03.2020, 10:25

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Фото: Realt.by

Места, где можно переждать эпидемиию коронавируса.

Власти Беларуси не принимают адекватных мер по борьбе с коронавирусом. Белорусам приходится заботиться о себе и своих близких самим. Портал realt.by отобрал несколько затерянных среди красоты и уединения избушек.

Хутор вблизи национального парка «Нарочанский» за $29 тыс.

Необычная усадьба с собственным прудом находится в 30 километрах от озера Нарочь. Выглядит хутор очень атмосферно: фасад хаты увит растениями, на окнах ставни, входная дверь на чугунных петлях. Вокруг — только лес и ни души. Дом будто создан для изоляции во время апокалипсиса.

Фото: Realt.by

Интерьер хутора продолжает деревенскую тематику и выглядит весьма самобытно — практически все в доме деревянное, есть настоящая печь, самовар, тканные шторы на окнах. Аутентичное убранство поддержано в мелочах и аксессуарах.

Фото: Realt.by

Хутор был построен в 2007 году на участке в 25 соток. Помимо дома, здесь есть баня, беседка, сарай и озеро с обустроенным пляжем. Отопление печное, электричество есть, вода из колодца. Площадь дома — 76 квадратов. Из минусов — отсутствие канализации. К дому ведут хорошие подъездные пути. В 1,5 км от участка расположено озеро Вишнево, в 5 км — озеро Свирь, в 30 км — Нарочь. Купить дом можно за $29 тыс.

Фото: Realt.by

Хутор на берегу реки Вилия за $44,9 тыс.

За $44,9 тыс. можно купить утопающий в зелени хутор прямо на берегу реки Вилия. Дом построен в лесу на участке в 25 соток. Однако это не предел — со слов продавца, границы земельного надела можно расширить. На участке растут уникальные дубы, возраст которых — от 300 до 800 лет. Место очень живописное и уединенное.

Фото: Realt.by

Построен дом из цельного бруса толщиной 22−24 сантиметра, крыша из натуральной черепицы, дверь для дополнительной безопасности закрывается роллетами. Площадь объекта — 230 квадратных метров. В доме 5 просторных изолированных комнат, два санузла, большая кухня-гостиная. Отметим, что сруб готов на 80%, поэтому перед изоляцией его нужно будет довести до ума. Из коммуникаций отмечено электричество.

Фото: Realt.by

Дом с тайной комнатой за $55 тыс.

50 соток земли и никаких соседей — в 90 километрах от МКАД продается усадьба в состоянии «въехал и живи». Участок обнесен забором, на территории выполнен ландшафтный дизайн, есть березовая роща, большой фруктовый сад и даже свое небольшое озеро.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Дом небольшой — всего 48 квадратных метров, построен в 2017 году. Есть электричество, скважина на 30 метров и местная канализация.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

На участке также есть просторная беседка на 60 человек, совмещенная с кухней. И, что интересно, под сооружением припрятано старинное подвальное помещение. Постройка каменная, на 2 комнаты — отличное убежище на случай апокалипсиса.

Фото: Realt.by

Хутор на Вилии за $13 тыс.

За $13 тыс. можно купить хутор в деревне Ставбутево. Рядом река Вилия и озеро Капачи, а потому даже в самые смутные времена без рыбы здесь точно не остаться. Соседей вблизи нет, вокруг только леса и поля.

Фото: Realt.by

Площадь участка — 1 гектар, площадь дома — почти 100 квадратных метров. Отопление печное, электричество есть, вода из колодца, санузел на улице. В доме три печи в исправном состоянии. Есть вольеры для скота, клетки для кроликов — усадьба подойдет как для жизни, так и для ведения фермерского хозяйства, рыбалки, охоты и сплавов на байдарках.

Фото: Realt.by

Агроусадьба в районе Голубых Озер за $59 тыс.

Хутор находится в лесу в районе Голубых Озер Национального парка «Нарочанский». От МКАД до него — 180 километров, площадь участка — 70 соток. В наличии газ, вода и электричество. Все коммуникации введены в дом — есть горячая и холодная вода, санузел-ванная, электрополы, камин, печка, погреб. Дом был построен в 1975 году, но реконструирован. Собственник именует архитектурный стиль — «хайтек-прованс».

Фото: Realt.by

Из окон усадьбы открывается панорамный вид на реку. На участке разбит огород, дендро-парк и спортгородок, есть баня, сеновал и другие постройки. Стоит агроусадьба $ 59 тыс.