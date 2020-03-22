Легенда «Милана» и его сын заразились коронавирусом 22.03.2020, 10:33

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Фото: Reuters

Оба спортсмена находятся в изоляции.

Легендарный футболист «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились коронавирусом нового типа COVID-19.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на официальный сайт «Милана».

Оба спортсмена чувствуют себя хорошо. Паоло и Даниэль провели уже две недели на самоизоляции и собираются оставаться дома до тех пор, пока клинически не будет установлено отсутствие вируса.

Напомним, ранее нападающий Пауло Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», который заразился коронавирусом.

Перед этим стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал его одноклубник Даниэле Ругани.

Позже болезнь выявили у еще одного его одноклубника Блеза Матюиди.

Сообщалось также, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его семья прошли тест на коронавирус, который не выявил у них симптомов заболевания.

По состоянию на 21 марта в Италии зарегистрировано 53 578 случаев заражения COVID-19. 4825 человек умерли, а 6072 успешно прошли лечение.

Всего в мире зафиксировано более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Почти 13 тысяч случаев были летальными. Более 91 тысячи человек успешно прошли курс лечения.