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Что произошло с американским долларом в Беларуси?

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  • 22.03.2020, 10:39
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Что произошло с американским долларом в Беларуси?

Рост курса в нашей стране — один из «рекордных» в регионе.

Беларусь вошла в шестерку стран бывшего СССР, где рост официального курса доллара США к национальной валюте после обвала цен на нефть превысил 10%, пишут naviny.by.

Как свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение котировок центробанков на 8 и 21 марта, лидером оказался Кыргызстан, где за последние две недели доллар подорожал на 19,6% (с 69,85 до 83,5271 сома), при этом 21 марта по сравнению с предыдущим днем стоимость американской валюты увеличилась на 14,6%.

Нацбанк страны выступил с заявлением, в котором отметил, что «проводил интервенции по продаже долларов США», однако «длительное использование мер валютной политики, направленных на смягчение внешних шоков приведет к фактическому вымыванию международных резервов страны».

В шестерку лидеров вошли также Казахстан с ростом официального курса доллара на 16,4% (с 382,05 до 444,80 тенге), Россия — на 15,6% (с 67,5175 до 78,0443 рубля), Грузия — на 14,9% (с 2,7748 до 3,1880 лари), Беларусь — на 14,3% (с 2,2396 до 2,5591 рубля) и Украина — на 12,4% (с 24,7413 до 27,8025 гривны).

В странах Балтии (Латвия, Литва, Эстония), которые входят в еврозону, курс доллара увеличился на 5,9% (с 0,8821 до 0,9340 евро), в Таджикистане — на 5,4% (с 9,68 до 10,20 сомони), в Армении — на 2,9% (с 479,82 до 493,58 драма), в Молдове — на 2,6% (с 17,4244 до 17,8792 лея), в Узбекистане — на 0,1% (с 9.513,84 до 9.520,34 сума).

Не изменились курсы американской валюты в Азербайджане (1,7 маната) и Туркменистане (3,5 маната).

В Беларуси сильно выросли доллар и евро. Что будет с ценами на импортные товары?

С начала года доллар в Беларуси подорожал на 21,7% — это второе место после России (26,1%). Далее следуют Кыргызстан (19,9%), Украина (17,4%), Казахстан (16,7%), Грузия (11,2%), Таджикистан (5,3%), Латвия, Литва, Эстония (по 4,9%), Молдова (3,9%), Армения (2,9%) и Узбекистан (0,1%). В Азербайджане и Туркменистане курсы не изменились.

Белорусский Нацбанк 19 марта завил, что «реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса».

«За последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам», — отметил регулятор.


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