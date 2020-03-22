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10 самых странных гаджетов, о которых мало кто слышал

  • 22.03.2020, 11:40
  • 1,161
10 самых странных гаджетов, о которых мало кто слышал

Далеко не каждое изобретение способно конкурировать с «айфоном».

Из сотен и тысяч гаджетов, появляющихся на рынке, лишь единицы оказываются на слуху. Остальные погружаются в забвение — и, в общем-то, не напрасно. Большая часть этих идей столь нелепа, что до них сложно додуматься, пишет popmech.ru.

Сандалии со встроенным металлодетектором могут пригодиться людям, убежденным, что на пляжах закопаны несметные сокровища. Всего 59.95$ - и чудо-устройство с батареей, прикрепленной к голени, может стать вашим! Хотя нет, уже не может — их сняли с продажи.

Зонтик для сигарет попытались изобрести еще в 1930 году, что обнаружил журнал Modern Mechanix. Очевидно, устройство предназначалось для любителей покурить под дождем, по какой-то причине забывших дома обычный зонт.

Swatch Talk — телефон в форме часов, гаджет из конца 90-х, когда всяческая модернизация наручных часов считалась писком моды. Разговор с наручными часами смотрелся бы несколько странно и не особо удобно, потому устройство и «не взлетело».

Bone Fone — просто оберните устройство вокруг своей шеи, и оно будет проигрывать музыку прямо сквозь ваши кости! Стоит признать, хотя подобная реклама звучит совершенно ужасно, гаджет был действительно инновационным.

USB-тест на беременность позволит будущим мамам проанализировать их положение не вставая от ноутбука! Вместе с гаджетом идет примечание — горизонтальные USB-порты предотвратят «случайное перемещение жидкости».

Футляр для сигарет, считающий их количество — придумка из 1940 года. Похоже, люди в то время сильно беспокоились, что их знакомые «стреляют» слишком много сигарет. Устройство футляра позволяло более точно контролировать процесс.

Наручные карты 1920 года были доступны задолго до того, как на iOS 6 обновилось приложение «Карты». Вопрос в том, насколько хорошо они позволяли ориентироваться по местности, остается открытым.

Money Clip от InteliData — устройство, появившееся раньше, чем PayPal и финансовые приложения для смартфонов. Фирма InteliData предлагала носить с собой всю необходимую финансовую информацию на гаджете, напоминающем флоппи-диск. Странным образом никто не заинтересовался.

Toiled Tunes, «туалетные мелодии», состоят из небольшого сенсора, помещающегося внутрь унитаза, и небольшой акустической системы, издающей приятную музыку, пока кто-то находится в туалете. Задумка не худшая, но все равно звучит глупо.

Мышь-массажер — это обычная компьютерная мышь, но с функцией массажа кисти. Опять же, идея достаточно неплоха, хотя нелепый внешний вид несколько портит впечатление.


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