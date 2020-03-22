Белорусы поддержали первого главврача, призвавшего оставаться дома 5 22.03.2020, 11:51

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Сотрудники Максима Очеретнего присоединяются к его инициативе.

За ночь с 21 на 22 марта пост главврача 3-й городской детской клинической больницы Минска Максима Очеретнего, призвавшего людей оставаться дома, собрал около 800 перепостов.

«Все уже так опасно?» – спросили врача подписчики.

– Все непонятно. Поэтому нужно действовать по худшему сценарию. Италия нам отрицательный пример, – пояснил Максим Очеретний.

В комментариях люди благодарят врача за честность, пишет gazetaby.com.

«Есть ли у меня авторитеты в мире фейка и паники? Очень мало. Но если главный врач 3-й детской клиники, ранее – заведующий реанимации детской инфекционки, Максим Очеретний, говорит: «Будьте, пожалуйста, дома», то я верю, что это важно, – написала Оксана Костикова. – Я видела, как мамы с тяжело больными детьми без инфекций пытались «попасть к Очеретниму», потому что он спасет (времена работы в инфекционке).

Я знаю, что Максим Очеретний один из немногих педиатров, кто выступает за присутствие родителей в детских реанимациях. И за все безмерно уважаю.

Я не очень боюсь короновируса. Вроде не так чтоб в группе риска. И дети тоже. Родители, к сожалению, далеко. И от моей социальной активности их жизнь не зависит.

Но я боюсь за врачей. Что заставляет сжиматься сердце, так это описание трэша, в котором живут сейчас врачи в Италии, Испании, Иране и пр.

Меня просят сократить свою социальную активность, и, возможно, благодаря этому врач не будет жить на работе, одевать памперс (да, да, китайские врачи так делали, чтоб лишний раз не снимать защиту и не отвлекаться), не будет рисковать заразиться в бесконечном потоке пациентов. Разве это соразмерные вещи? Разве это сложно?

И, да, пока я уверена, что у нас условно спокойно. Пусть наши врачи (и весь медперсонал) продолжает каждый день возвращаться домой».

Максима Очеретнего поддержала сотрудница 3-й городской детской клинической больницы Ирина Тарасюк, которая утром 22 марта разместила в Фейсбуке пост с призывом оставаться дома.