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Народный карантин
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В Украине армия начала патрулировать улицы во время карантина

  • 22.03.2020, 11:57
В Украине армия начала патрулировать улицы во время карантина
Фото: РБК-Украина

С 22 марта на улицы украинских городов вышли совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции.

Вооруженные силы Украины привлечены для патрулирования украинских городов на период ограничительно-карантинных мероприятий. Об сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные при патрулировании улиц будут взаимодействовать с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Бойцов, задействованных в охране правопорядка, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами, подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

Введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве. На всей территории страны действует карантин.


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