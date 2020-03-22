Восстание в «раю» 11 Александр Сотник

22.03.2020, 12:23

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Александр Сотник

Как же это символично!

Сенатор Франц Клинцевич заявил о том, что в США намеренно создали коронавирусную инфекцию в одной из своих спец-лабораторий. «Выводы напрашиваются сами собой: установлено — вирус искусственный и с высокой степенью вероятности имеет отношение к американским военнослужащим», – добавил прозорливый сенатор. Вот ведь оно как: подлый дядя Сэм похитил биоматериалы русских и китайцев, разработал страшный вирусняк и распылил его в Ухани, после чего обрушил все рынки и закрыл границы. А еще подлючий америкос подговорил саудовских принцев опустить цены на нефть, избив трубой Игоря Сечина, который вот уже почти неделю не может продать ни единого барреля скрепной нефти. Ну, допустим. Но какая вашингтонская сволочь вложила в голову кремлевского златоуста набор чудовищных глупостей про 70% среднего класса среди россиян и про его представления о царях?

Ведь никто, кроме самого вождя, не в состоянии так уделать свой светлый образ, чтобы распоследней Марьиванне стало понятно: страной руководит слетевший с катушек утырок-идиот, намертво вцепившийся во власть. Он будет давить и убивать – лишь бы остаться в Кремле пожизненно. Ему мало 20 лет, он хочет править вечно. Да и нет у него иного выхода: либо живой в Кремле, либо – дохлый в канаве. И вот уже двоюродные племяннички зашевелились по углам, создавая новые «партии Путина» и вещая из раскаленных утюгов: «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет.» Как там у классика? – «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – и России тоже нет…»

Классик Володин не ошибся. Эта цитата и есть формула наказания жителей 1/7 части суши, что вели себя столь глупо и безответственно, допустив до власти убогого КГБшника и его ненасытную банду. Сначала она разграбила страну, выведя из нее все возможные ресурсы, а теперь, когда границы закрыты из-за бушующей пандемии – просто будет жестоко мочить россиян в целях удержания власти. Превращение России в единый сортир неизбежно: цены на нефть катятся вниз, проклятые саудиты заливают планету дешевой грязищей, и даже Китай отказывается покупать сечинскую нефть. На вопрос «Кому? Кому?» скоро будут давать в морду. Нефтехранилища заполнены на 75-80%, и через пару месяцев будут залиты до отказа. И куда эту нефть девать? Останавливать добычу? Но это означает – остановить разработку месторождений навсегда, а процесс добычи в России и без того не дешевый.

Итак, страна остается без доходов вообще, с перспективой лишиться их навсегда. Путло-Раша, все это время сидевшая на двух трубах и галлюцинировавшая о собственном величии, ничего на самом деле не производит. Она даже не в состоянии прокормить саму себя. Оставшись без средств к существованию, Россия будет трястись, как наркоман во время ломки. Правительство уже «откатило» назад в плане продуктовых поставок, разрешив ввозить в страну еду без ограничений. Также тайными морскими путями в Россию завозят валюту, когда-то так же тайно выведенную. Валюта нужна: необходимо держать рубль, который, как старый коматозник, едва дышит на биржевых графиках.

Но Путин приказал: «Ни шагу назад! Доллар не должен преодолеть отметку в сто рублей. Набиуллина, ноги выдерну!..» Вместе с тем, сам же Путинсвоим советом «не затариваться в магазинах» запустил панический гражданский движ. А все очень просто: население настолько не доверяет власти в форс-мажорных ситуациях, что любое успокаивающее заявление от нее воспринимается с точностью до наоборот. И умудренные опытом россияне тотчас ринулись сметать с прилавков консервы, макароны, крупы, соль, и спички. Истинно советская формула: не так страшна смерть, как страшен голод. Россияне плюют на нормы безопасности. Вируса не видно – значит, его как бы и нет. Можно ходить без масок, разъезжать в общественном транспорте и легкомысленно контактировать со всеми подряд. При таком уровне пофигизма можно не сомневаться: эпидемия коронавируса в России примет невиданные масштабы. Даже учителя пишут в родительских чатах: «Обучение удаленное, насчет работы кружков сообщим дополнительно».

То есть, налицо полнейшее непонимание природы происходящего: ведь если вводится карантин – то он должен исполняться строго всеми! А какое может быть понимание, если глава государства разглагольствует о голосовании 22 апреля. Никто ничего не решил: то ли в стране коронавирус, то ли живем в прежнем режиме, ходим на работу и болеем всей пещерой. Такая разбалансированность приведет только к коронавирусному цунами. Есть основания полагать, что эпидемия выкосит от 20 до 30% населения путинской России. Столь высокий уровень смертности будет обеспечен из-за невежества и низкого уровня медицины по стране в целом. Разумеется, власти будут тупо лгать и рассказывать о том, что люди умирают от других болезней: ОРВИ, сердечная недостаточность, внебольничная пневмония – от чего угодно, только не от коронавируса. А еще прокатится волна запугиваний в виде административных дел и штрафов «за фейки про коронавирус». Она уже сейчас набирает обороты. Но самое ужасное в том, что на фоне разбушевавшегося вирусняка население расчеловечится окончательно. Чем выше волна эпидемии – тем сильнее всплеск преступности и суммарного страха. Это будут не «лихие 90-е», а восстание чертей на отдельно взятой райской территории.

С 17 марта в Крыму запрещены спортивные, зрелищные, публичные и прочие массовые мероприятия. Не отменены лишь торжества, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, а также ярмарка гробов и венков, организованная администрацией Симферополя. Как же это символично! Больше гробов и венков: вражий вирусняк на подходе. Так забросаем же его трупами, как деды Гитлера забросали. Вперед и с песней – мы за ценой не постоим! Можем повторить!..

Александр Сотник sotnik-tv.com