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Народный карантин
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Первая белоруска с коронавирусом: Введите карантин!

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  • 22.03.2020, 12:39
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Первая белоруска с коронавирусом: Введите карантин!

Этого хотят практически все граждане страны.

Дизайнер витебского мехового комбината Татьяна Ефремова более 2-х недель провела в инфекционном госпитале и до сих пор находится на карантине - но уже в отделении реабилитации под Витебском, сообщает «Радыё Рацыя».

29-го февраля ее направили сдавать анализ на коронавирус после возвращения из Италии, где она была в рабочей командировке. Анализ оказался положительным, хотя женщина чувствовала только симптомы легкой простуды.

Отбыв столько времени в изоляции, Татьяна Ефремова убеждена, что карантинные меры могут сдержать распространение болезни, что каждый человек должен очень ответственно относится к тем, кто рядом:

«По телевизору власти говорят, что карантин якобы не нужен. Все люди, кажется, за карантин. И я вижу, что все страны предпринимают такие беспрецедентные меры. Я хочу призвать, чтобы все ответственно относились к себе и к своему здоровью. Банально звучит, но это прежде всего ответственность и за своих сограждан», — говорит Татьяна Ефремова.

Татьяна Ефремова стала первой белорусской, у которой обнаружили коронавирус, и единственной, чье имя и фамилия была названа в СМИ. Жительница Витебска сама согласилась на это и не скрывается от внимания прессы, хотя раньше давала интервью только в качестве успешной дизайнера.

К слову, респираторы и маски были одним из аксессуаров коллекции одежды, представленной в прошлом году Татьяной Ефремовой.

Но она говорит, что эта коллекция - не об угрозе болезней или экологических катастроф, а о стремлении человека сохранить свой внутренний мир, не открываясь каждому.


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