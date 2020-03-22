Спасибо вам, Доктор! 25 22.03.2020, 12:57

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Максим Очеретний

Фото: onliner.by

Новые времена – новые герои.

Сегодня в Беларуси это, в первую очередь, медики. Главврач Минской городской детской клинической больницы Максим Очеретний призвал переходить на народный карантин и оставаться дома. Многие белорусы благодарят его за смелость и ответственность, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Вот несколько последних комментариев из соцсетей:

Татьяна Овсянникова: Спасибо Вам, Доктор! Удивлена, что, находясь на такой должности во времена правления преступного и подлого ничтожества, Вы смогли сохранить мужество, профессиональную честь и человеческую порядочность. Это очень дорогого стоит. Еще раз спасибо Вам и низкий поклон!

Марина Дроздова: Уважаемые врачи! Спасибо Вам! Думаю, что со мной согласятся многие: люди не знают действительной ситуации - количества заряженных и заболевших и на сколько ситуация серьезна и критична.

Вы можете сообщить людям - Вы видите все своими глазами. У всех нас недостаточно информации и это незнание пугает больше. В другой ситуации человек знал бы, что делать, если бы был проинформирован: не пошел лишний раз в магазин, на улицу и т.д.

Наталия Смирнова: Спасибо за позицию и защиту. Здоровья Вам.

Марина Бондарович: Эпоху молчания только вместе и каждый из нас можно убрать сообща.

И как здорово что есть такие врачи.

Раиса Юдина: Максим Очеретний - один из самых честных и крутых врачей. И я на 100 процентов с ним согласна.

Лиля Войчевская: Знаю Максима не понаслышке. Внучка лежала с васкулитом в реанимации, где он был заведующим. У дочки и у всей семьи была возможность быть рядом с ребенком и поддержать. С огромным уважением и благодарностью к медперсоналу вспоминаю тот сложный период. Доверяю этому врачу! Спасибо Вам, Максим!