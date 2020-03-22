«Оставайся дома»: итальянцы обратились к себе в прошлом

«Оставайся дома»: итальянцы обратились к себе в прошлом12
- 22.03.2020, 13:04
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Посмотрите видео и сделайте выводы.
Итальянцы записали видео, в котором обратились к себе в прошлом. Жители страны рассказали о том, как всего 10 дней назад можно было избежать катастрофы. Посмотрите, что они говорят и не повторяйте их ошибок, пишет телеграмм-канал «Баста».
- Я смеялся над теми, кто носит маски.
- Я ходила в тренажерны зал, обедала с друзьями.
- Количество зараженных будет расти.
- То, с чем ты столкнулся, - не обычная простуда.
- Все серьезней, чем думает большинство.
- Останься ты тогда дома, мне бы не пришлось сидеть взаперти сейчас.
- Произойдет нечто непредвиденное.
- Не будь как мы. Не облажайся. Оставайся дома.