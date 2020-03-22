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«Оставайся дома»: итальянцы обратились к себе в прошлом

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  • 22.03.2020, 13:04
  • 5,616
«Оставайся дома»: итальянцы обратились к себе в прошлом

Посмотрите видео и сделайте выводы.

Итальянцы записали видео, в котором обратились к себе в прошлом. Жители страны рассказали о том, как всего 10 дней назад можно было избежать катастрофы. Посмотрите, что они говорят и не повторяйте их ошибок, пишет телеграмм-канал «Баста».

- Я смеялся над теми, кто носит маски.

- Я ходила в тренажерны зал, обедала с друзьями.

- Количество зараженных будет расти.

- То, с чем ты столкнулся, - не обычная простуда.

- Все серьезней, чем думает большинство.

- Останься ты тогда дома, мне бы не пришлось сидеть взаперти сейчас.

- Произойдет нечто непредвиденное.

- Не будь как мы. Не облажайся. Оставайся дома.


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