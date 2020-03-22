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США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

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  • 22.03.2020, 13:22
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США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

На первом месте в США по количеству инфицированных находится Нью-Йорк.

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных, сообщает dw.com.

На первом месте в США по числу зараженных находится Нью-Йорк (12 315 случаев), на втором - штат Вашингтон на северо-западном побережье (1793) и на третьем - Калифорния (1470 случаев).

Штат Вашингтон - на первом месте по смертности

Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340. Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорк и 27 - в Калифорнии. Всего выздоровели 176 человек. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех штатах США.

По количеству инфицированных SARS-CoV-2 США теперь уступают лишь Китаю (81 346) и Италии (53 578 случаев). Италия опережает весь мир по количеству смертей (4825).

В США в связи с эпидемией коронавирусной инфекции с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В страну запрещен въезд иностранцев. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен шире применять закон, позволяющий высылать из страны иностранцев, незаконно пересекших южную границу США.


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