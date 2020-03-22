Геннадий Федынич: Я их предупредил - у меня хороший сон, поэтому будете стучать в двери долго 1 22.03.2020, 13:58

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Как отбывают «химию» лидеры профсоюза РЭП.

Одному из лидеров независимого профсоюза РЭП Игорю Комлику сделали более "льготный" режим отбывания "домашней химии". Об этом он сообщил сайту palitviazni.info.

"На днях мне изменили некоторые правила отбывания наказания, сделали их, так сказать, более "льготными", — говорит Игорь Комлик. — Если раньше надо было отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского района раз в неделю, то сейчас — только раз в месяц. Возможно, это из-за того, что я уже отбыл определенную часть наказания и за это время ко мне не было никаких замечаний и претензий".

Игорь Комлик добавляет, что "это довольно удобно, ведь не нужно каждую неделю бегать в инспекцию и тратить на это часть своего рабочего времени".

Экс-руководитель профсоюза РЭП Геннадий Федынич же отмечает, что даже в связи с короновирусом контроль за отбыванием наказания у него не уменьшился.

"В прошлом месяце приходили на одной неделе три раза подряд, — рассказывает Геннадий Федынич. — Два раза — около 12 часов ночи. В общем, приходят когда хотят, но, к счастью, ночью пока не появлялись. Я их предупредил: "У меня хороший сон, поэтому будете стоять и стучать в двери очень долго".

Напомним, что 24 августа 2018 года суд Советского района Минска приговорил руководителей профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Их осудили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Правозащитники признали это дело политически мотивированным. Игорь Комлик начал отбывать "домашнюю химию" с 19 декабря 2018 года, Геннадий Федынич — с января 2019 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Федынич и Комлик попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Срок отбытия наказания им сократили на год.