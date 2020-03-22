В Вильнюсе открыли «окно жизни» для врачей 3 22.03.2020, 14:17

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Жители города могут пожертвовать средства спецзащиты медикам

В Вильнюсе появилось «окно жизни для врачей» — специальный контейнер, в котором жители города могут оставить средства спецзащиты для врачей, передает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«После первых новостей о распространении вируса в Китае, многие жители смогли приобрести средства индивидуальной защиты, которые при соблюдении карантина, вероятно останутся неиспользованными, но являются жизненно важными для медицинского персонала», — сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

В специальном контейнере жители города могут оставить защитные маски любого типа, респираторы типов FFP2 и FFP3, которые хранятся в неповрежденной упаковке. Кроме того, жители могут пожертвовать защитные комбинезоны с капюшонами, защитные щитки и очки, бахилы, резиновые перчатки, защитные передники и одноразовые шапочки.

Пожертвования нужно герметично упаковать. На контейнере есть инструкция, как оставить пожертвование при соблюдении гигиеничности.

На этой неделе Китай подарил Литве 20 тысяч медицинских масок и 120 тысяч пар перчаток. Гуманитарную помощь направила Торговая палата Китая и компания Huawei.

20 марта Литва закупила у Китая средства спецзащиты для медиков — 5.7 млн одноразовых масок, 1.8 млн респираторов, 1.8 млн одноразовых шапок и халатов, 1 млн одноразовых комбинезонов с капюшонами, 3.6 млн одноразовых бахил.

По состоянию на утро 22 марта, в Литве зафиксировано 105 случаев коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом умерла.

С 16 марта в Литве на две недели введен карантин. Закрыты границы, отменены все мероприятия, не работают магазины, кроме продуктовых и аптек.