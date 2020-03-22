В Бресте более двухсот человек вышли протестовать на площадь 3 22.03.2020, 14:51

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ФОТО: B-G.BY

Завод АКБ сравнили с коронавирусом.

22 марта около полудня в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Их было более двухсот человек, сообщают naviny.by.

По словам участников встречи, они «больше боятся не коронавируса, а свинцового завода». «Коронавирус пришел и уйдет, а если запустят завод, свинец будет травить постоянно нас и наших детей», — заявила активистка Людмила Карчевская.

Противники завода обсуждали вынесенное 17 марта решение апелляционной инстанции экономического суда Брестской области, которая не удовлетворила жалобу ООО «АйПауэр» на решение о возврате 5,7 млн рублей в инновационный фонд.

Компания обжаловала вынесенное 5 февраля решение этого суда, который удовлетворил иск облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств в инновационный фонд. Брестский облисполком добивается взыскания с «АйПауэра» 5 млн 725 тыс. рублей в инновационный фонд, так как компания не построила в срок аккумуляторный завод. Облисполком в обосновании иска ссылался на инновационный договор, заключенный в 2016 году с ООО «АйПауэр». Кроме того, суд отказал «АйПауэру» в удовлетворении встречного иска к облисполкому об установлении факта ничтожности инновационного договора от 2016 года.

Собравшиеся сегодня на площади Ленина активисты протестной кампании убеждены, что «АйПауэр» подаст кассационную жалобу в Верховный суд и до последнего будет оттягивать выплату денег.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».