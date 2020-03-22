Сергей Наумчик: В Беларуси нужно вводить жесткий карантин, как в Чехии 15 22.03.2020, 15:14

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Сергей Наумчик

Иначе — четвертая катастрофа после войны с Московией, Второй мировой войны и Чернобыля.

Журналист белорусской службы «Радыё Свабода», депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва Сергей Наумчик призвал ввести в Беларуси жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса.

«В Чехии жесткие превентивные меры начали давать эффект, динамика замедлилась. То же нужно и в Беларуси. И даже еще больше, так как опоздали, - написал Сергей Наумчик в «Фейсбуке».

Полный карантин, все - по домам, военные патрули в городе с драконовским штрафом за выход без маски, запрет на въезд-выезд, санитарные кордоны, ограничение переездов между населенными пунктами (только с экстренными, чрезвычайными исключениями), переоборудование спортивных объектов во временные госпитали - вот что нужно было делать еще вчера.

Иначе - четвертая катастрофа после войны с Московией, Второй мировой войны и Чернобыля».