В Испании за сутки 394 человека умерли от коронавируса 2 22.03.2020, 15:35

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Фото: ЕРА

Чрезвычайное положение в стране продлили на 15 дней.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 394 человека, всего с начала эпидемии умерли 1725 человек. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 28 572 случаев инфицирования, из них 1785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2575 человек уже выписали после выздоровления.

Сегодня утром правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, о чем премьер-министр Педро Санчес сообщил региональным лидерам на совещании.

Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта, после его продолжение ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.

Санчес сообщил, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе остается Италия.

Как сообщалось, за последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 793 человека, всего в стране умерли уже 4825 человек.