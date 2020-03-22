закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Испании за сутки 394 человека умерли от коронавируса

2
  • 22.03.2020, 15:35
  • 3,310
В Испании за сутки 394 человека умерли от коронавируса
Фото: ЕРА

Чрезвычайное положение в стране продлили на 15 дней.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 394 человека, всего с начала эпидемии умерли 1725 человек. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 28 572 случаев инфицирования, из них 1785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2575 человек уже выписали после выздоровления.

Сегодня утром правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, о чем премьер-министр Педро Санчес сообщил региональным лидерам на совещании.

Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта, после его продолжение ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.

Санчес сообщил, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе остается Италия.

Как сообщалось, за последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 793 человека, всего в стране умерли уже 4825 человек.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина