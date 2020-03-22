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Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов

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  • 22.03.2020, 15:58
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Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов
Фото: Getty Images

Эксперты проанализировали 481 летальный случай.

Почти половина умерших от коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями, почти все - хотя бы одним, половина была старше 80 лет. Об этом говорят данные доклада итальянских эпидемиологов, пишет liga.net.

На основе анализа данных, доступных о 481 летальном случае из 3200 на 20 марта, итальянские эксперты установили, что у 48,6% умерших было три хронических заболевания, у 26,6% - два, у 23,5% - одно.

У 73,8% была гипертония, у 33% - диабет, у 30% - ишемическая болезнь сердца, у 22% - мерцательная аритмия сердца, у 20% - хроническая почечная недостаточность. У 19,5% был диагностирован рак, у 13,7% - хроническое обструктивное заболевание легких, у 11,9% - деменция, 11,2% перенесли инсульт.

Половина всех подтвержденных заболевших COVID-19 в Италии старше 63 лет, половина умерших - старше 80 (82 лет у женщин и 79 у мужчин).

Во всех возрастных группах, кроме самой старшей (90+), среди умерших преобладают мужчины. Наиболее велика разница среди 60-69 летних и 70-79-летних: 80% и 77% умерших составляют мужчины.

5,7% умерших поступали в больницу без каких-либо симптомов вирусной инфекции, они были госпитализированы из-за других заболеваний. Кашель наблюдался только у 40% умерших, жар выше 38 градусов - у 76%, одышка - у 73%. У 8% отмечалась диарея.

По последним данным, в Италии коронавирус диагностирован у 53 500 человек, от болезни умерло почти 5000, за последние сутки - почти 800.

Вчера правительство Италии решило остановить работу всех предприятий, кроме критически важных.


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