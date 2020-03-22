ВОЗ о коронавирусе: У многих людей симптомы COVID-19 бывают выражены очень слабо 2 22.03.2020, 16:15

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Практические советы, которые помогу пережить эпидемию.

Среди всех структур Всемирная Организация Здравоохранения, пожалуй, вызывает наибольшее доверие в вопросах, связанных с борьбой с коронавирусом, пишет журналист «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев У организации есть русскоязычный сайт, а на нём — немало практической информации, которая может помочь нам благополучно пережить эпидемию.

Ношение масок

Вам следует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19. Если у вас нет симптомов заболевания, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому использованию.

Соблюдение дистанции

Заболевание может передаваться через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID‑19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.

Ношение перчаток

Ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики неэффективно. Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения.

Мытье рук

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьёт его. Регулярное мытьё рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID‑19.

Отсутствие симптомов

Риск заражения от человека, не имеющего никаких симптомов, крайне низок. С другой стороны, у многих людей симптомы COVID-19 бывают выражены очень слабо. Это особенно характерно для ранних стадий заболевания. Таким образом, риск передачи COVID-19 от человека, который не чувствует себя больным и имеет только слабый кашель, существует.

Сканеры температуры

Тепловые сканеры позволяют эффективно обнаруживать тех людей, у которых в результате заражения новым коронавирусом (COVID-19) развилась лихорадка (повышена температура тела). Однако выявить зараженных людей до стадии лихорадки с помощью этой технологии нельзя. С момента заражения до повышения температуры проходит от двух до десяти дней.

Решение о самоизоляции

Если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас слабо выраженные симптомы заболевания, например головная боль, субфебрильная температура (37,3°C или выше) или небольшой насморк.

Соблюдение карантина

Для большинства людей в большинстве регионов риск заражения COVID‑19 по‑прежнему мал. Тем не менее, при наличии введенных на местном уровне ограничений на поездки, передвижение или массовые мероприятия соблюдайте этот режим. Поддерживая меры по контролю за распространением заболевания, вы можете сократить риск заражения или распространения COVID‑19.

Самолечение

Ряд средств западной медицины, а также традиционных народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов заболевания COVID-19, тем не менее, в настоящее время нет фактических данных, которые бы могли свидетельствовать о том, что действие какого либо из имеющихся препаратов позволяет предотвратить или лечить данное заболевание. ВОЗ не рекомендует проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов.

Госпитализация

Пациенты с легким течением болезни, например субфебрильной температурой тела, кашлем, насморком или болью в горле без наличия тревожных симптомов, таких как одышка или затрудненное дыхание, увеличение секреции дыхательных путей (т.е. отделение мокроты или кровохарканье), а также без нарушений сознания, подлежат госпитализации только при наличии опасений в связи с возможным быстрым ухудшением их состояния.