«За 25 лет правления Лукашенко у нас уже 14-й министр сельского хозяйства» 6 22.03.2020, 16:39

3,177

Анатолий Труханович

Фото: tut.by

Председатель союза налогоплательщиков кратко объяснил, почему в Беларуси не может быть порядка в сельском хозяйстве.

Глава Белорусского союза налогоплательщиков Анатолий Труханович прокомментировал положение дел в аграрной отрасли, пишет «Салідарнасць».

– За 25 лет правления Лукашенко у нас уже 14-й министр сельского хозяйства. Может ли быть порядок? – задался вопросом Труханович. – Человек не успевает даже войти в курс дела, а его тут же меняют…