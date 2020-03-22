закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 17:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

«За 25 лет правления Лукашенко у нас уже 14-й министр сельского хозяйства»

6
  • 22.03.2020, 16:39
  • 3,177
«За 25 лет правления Лукашенко у нас уже 14-й министр сельского хозяйства»
Анатолий Труханович
Фото: tut.by

Председатель союза налогоплательщиков кратко объяснил, почему в Беларуси не может быть порядка в сельском хозяйстве.

Глава Белорусского союза налогоплательщиков Анатолий Труханович прокомментировал положение дел в аграрной отрасли, пишет «Салідарнасць».

– За 25 лет правления Лукашенко у нас уже 14-й министр сельского хозяйства. Может ли быть порядок? – задался вопросом Труханович. – Человек не успевает даже войти в курс дела, а его тут же меняют…


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина