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Народный карантин
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Нацбанк Беларуси рекомендует оплачивать картой

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  • 22.03.2020, 16:52
  • 4,518
Нацбанк Беларуси рекомендует оплачивать картой

Банки советуют вообще воздержаться от использования наличных.

Банки рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой.

Вся поступающая в Национальный банк Беларуси денежная наличность из-за распространения нового коронавируса отправляется на 14-дневный карантин. Об этом сообщили в Нацбанке 22 марта, передаёт tut.by.

В главном банке страны напомнили, что "после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены", а самым безопасным "является использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания".


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