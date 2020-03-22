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Народный карантин
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В столице Хорватии произошли два мощных землетрясения

  • 22.03.2020, 17:00
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В столице Хорватии произошли два мощных землетрясения

Повреждены здания и главный собор Загреба.

Два землетрясения произошли в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, есть разрушения в центре города, о пострадавших пока информации не поступало.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошло в 6:24 утра в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.

В 7:01 утра в Загребе ощущалось новое землетрясение магнитудой 5,0, а в 7:41 произошел третий толчок магнитудой 3,7.

В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

В некоторых районах города не было электричества и воды. Информации о пострадавших не поступало.

Министерство внутренних дел призывает граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.

Напомним, в субботу Национальный штаб гражданской защиты Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

За последние 24 часа коронавируса в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.


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