В столице Хорватии произошли два мощных землетрясения 22.03.2020, 17:00

1,264

Повреждены здания и главный собор Загреба.

Два землетрясения произошли в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, есть разрушения в центре города, о пострадавших пока информации не поступало.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошло в 6:24 утра в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.

В 7:01 утра в Загребе ощущалось новое землетрясение магнитудой 5,0, а в 7:41 произошел третий толчок магнитудой 3,7.

В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

В некоторых районах города не было электричества и воды. Информации о пострадавших не поступало.

Министерство внутренних дел призывает граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.

Напомним, в субботу Национальный штаб гражданской защиты Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

За последние 24 часа коронавируса в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.