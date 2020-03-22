Как выглядят заявления Лукашенко о коронавирусе на фоне правительств стран-соседей 22.03.2020, 17:23

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Фото: DELFI

Сравните сами.

Пока белорусский диктатор изобретает «способы борьбы» — от трактора до бани с водкой, правительства Украины, Литвы и Польши разговаривают с людьми о том, как важен карантин, пишет «Салідарнасць».

В субботу Лукашенко потребовал разобраться с «негодяями, которые вбрасывают фейки» (о смертях от коронавируса — прим.). Ранее правитель назвал коронавирус «психозом» и выступил против карантина в школах и переноса каникул, уточнив, что не запрещает родителям не отправлять детей в школу, если они боятся инфекции.

В качестве лекарства от вирусов (в том числе COVID-19) Лукашенко советовал народу чаще ходить в сухую парилку и после сауны принимать внутрь «сто грамм».

Власти стран-соседей на распространение коронавируса реагируют иначе.

Жена президента Литвы просит людей оставаться дома

Диана Науседене призвала литовцев соблюдать карантин:

— Сейчас крайне важно, чтобы Covid-19 не распространялся с космической скоростью от дома к дому. Дорогие сограждане, оставаясь дома, мы тоже участвуем в самой главной нашей общей битве. Мы не заражаемся и не распространяем вирус, — приводит DELFI слова супруги президента.

По словам первой леди Литвы, только таким образом можно значительно замедлить скорость распространения вируса, снизить число заболевших и тем самым помочь врачам, медсестрам, санитарам, полицейским, служащим, фармацевтам и всем тем, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией.

Отметим, что на этой неделе литовские власти с целью сокращения негативных последствий пандемии утвердили план помощи в сохранении рабочих мест. Он предусматривает перенос уплаты налогов, компенсацию зарплат работников.

Зеленский уговорил маму не выходить из дома

В видеообращении 20 марта президент Украины рассказал, что все-таки смог убедить свою маму не выходить из дома без крайней необходимости из-за опасности заражения, и призвал украинцев сделать то же самое со своими родителями.

— Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается: говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить. Мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости, — рассказал Владимир Зеленский.

Он попросил всех остальных украинцев сделать то же самое: минимизировать выход пожилых людей на улицу, в магазины, банки или на почту:

— Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, привезите им все необходимое или закажите онлайн доставку продуктов и лекарств. Научите их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет, — предложил Зеленский.

Также глава Украины рассказал, что в ближайшее время из Китая в страну поступит 10 млн высокочувствительных лабораторных тестов на коронавирус; 400 тысяч экспресс-тестов; 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок, которые поступят в аптеки, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции.

Президент Польши: «Мы не можем паниковать, но мы также не можем подвергать риску наших сограждан»

Анджей Дуда еще в начале марта подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В документе в том числе прописаны гарантированные выплаты родителям в случае закрытия детсадов и школ на карантин.

В понедельник Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят проект закона под рабочим названием «кризисный щит».

Глава Польши обещал народу сделать все возможное, чтобы максимально защитить страну, соотечественников и рабочие места. Кроме того, для людей на карантине будет создано специальное приложение.

— Мы не можем паниковать, но мы также не можем подвергать риску наших сограждан, — об этом говорил Анджей Дуда после того, как в стране появились первые случаи коронавируса.