Пять сериалов с интригующим сюжетом для просмотра вечером
- 22.03.2020, 17:34
В подборке есть и детективы, и комедии.
Детектив или триллер? А может, комедия? Сайт «Сегодня» собрал пять интересных сериалов, от которых просто невозможно оторваться.
"Дублинские убийства"
Детектив, Великобритания
Если вы цените мощные британские детективы, то пропускать "Дублинские убийства" вам ни в коем случае нельзя. Сериал основан сразу на двух бестселлерах – романе Тани Френч "В лесной чаще" и книге "Мертвые возвращаются?". Определенно рекомендуем к просмотру.
"Расскажи мне сказку"
Триллер, США
Знакомые нам с детства персонажи сказок братьев Гримм и Шарля Перро оказываются в реальном мире. А именно в Нью-Йорке. В сериале несколько сюжетных линий, но все они похожи своей мрачностью и загадочностью.
"Разведка"
Комедия, Великобритания
Джерри долгое время работал в Агентстве национальной безопасности США, но его неожиданно списали со службы. Главному герою удалось найти работу по душе. Теперь Джерри специалист по борьбе с киберпреступностью. И неважно, что он совершенно ничего не смыслит в этом...
"Почему женщины убивают"
Драма, США
Создатель "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" Марк Черри представляет новый трагикомедийный сериал с красноречивым названием. Это история о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные – беда одна.
"В темноте"
Детектив, США
Мерфи внезапно теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственным "свидетелем" убийства друга-наркодилера. Полиция довольно быстро сворачивает расследование, и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных.