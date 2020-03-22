Пять сериалов с интригующим сюжетом для просмотра вечером 22.03.2020, 17:34

В подборке есть и детективы, и комедии.

Детектив или триллер? А может, комедия? Сайт «Сегодня» собрал пять интересных сериалов, от которых просто невозможно оторваться.

"Дублинские убийства"

Детектив, Великобритания

Если вы цените мощные британские детективы, то пропускать "Дублинские убийства" вам ни в коем случае нельзя. Сериал основан сразу на двух бестселлерах – романе Тани Френч "В лесной чаще" и книге "Мертвые возвращаются?". Определенно рекомендуем к просмотру.

"Расскажи мне сказку"

Триллер, США

Знакомые нам с детства персонажи сказок братьев Гримм и Шарля Перро оказываются в реальном мире. А именно в Нью-Йорке. В сериале несколько сюжетных линий, но все они похожи своей мрачностью и загадочностью.

"Разведка"

Комедия, Великобритания

Джерри долгое время работал в Агентстве национальной безопасности США, но его неожиданно списали со службы. Главному герою удалось найти работу по душе. Теперь Джерри специалист по борьбе с киберпреступностью. И неважно, что он совершенно ничего не смыслит в этом...

"Почему женщины убивают"

Драма, США

Создатель "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" Марк Черри представляет новый трагикомедийный сериал с красноречивым названием. Это история о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные – беда одна.

"В темноте"

Детектив, США

Мерфи внезапно теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственным "свидетелем" убийства друга-наркодилера. Полиция довольно быстро сворачивает расследование, и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных.