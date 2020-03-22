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Народный карантин
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Как в Армении во время карантина люди помогают друг другу

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  • 22.03.2020, 17:47
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Как в Армении во время карантина люди помогают друг другу

Рестораны готовят для медиков бесплатные обеды.

В Армении выявлено более 100 случаев коронавируса. С 16 марта здесь действует режим чрезвычайного положения. В этих условиях люди решили сами шить маски, рестораны начали готовить для врачей бесплатные обеды, а волонтеры собирают помощь для семей, которые из-за карантина остались без заработка, передает «Настоящее время».

Три тысячи пятьсот масок в сутки отшивают 30 человек в нескольких импровизированных мини-цехах, организованных Арменом Абраамяном. Это производство житель Эчмиадзина, города недалеко от Еревана, развернул в своей квартире в тот самый день, когда город закрыли на карантин.

"В аптеках не было защитных масок, и я решил их шить и бесплатно раздавать всем нуждающимся. На помощь пришли соседи, родственники, абсолютно чужие люди, все добровольно. Мы сотрудничаем с больницей, везем наши маски на стерилизацию и только потом раздаем", – рассказывает Армен Абраамян.

Все производственные траты – ткань, нитки и коммунальные расходы – Армен оплачивает поровну с такими же, как он, неравнодушными горожанами.

Накормить тех, кто лишился из-за коронавируса заработка, – задача благотворительной организации "Добрая мама". Марине Адулян собирает помощь и каждый день отправляет сотни килограммов продовольствия по регионам Армении. По ее словам, масштабы помощи растут, но растет и число тех, кому нужна помощь. В начале акции на учете было 75, теперь – 300 семей.

"Каждый час кто-то открывает дверь, что-то приносят. И приносят не только организации, приносят те люди, для которых эта пачка макарон самим важна. Стандартный продуктовый набор весит примерно 12-13 килограммов", – говорит Марине.

Рестораторы Армении доставляют бесплатные обеды и ужины медработникам инфекционной больницы в Ереване, куда круглосуточно привозят пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

"Так как речь идет об обеспечении едой 40 человек, с точки зрения объема это довольно ответственно. Шеф-повар ресторана поштучно отбирает каждый продукт. Мы доставляем горячую еду – первое, второе", – отмечает Анна Саломе, PR-менеджер MBG HOSPITALITY.

Бизнесмены взяли на себя ответственность обеспечивать медработников продовольствием до тех пор, пока ситуация в стране не изменится к лучшему.


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