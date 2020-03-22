В Вильнюсе почтили память Кастуся Калиновского 1 22.03.2020, 17:53

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Фото: Анна Русинова / «Белсат»

Акция прошла в условиях карантина.

22 марта – годовщина смерти героя Беларуси Кастуся Калиновского. Белорусы Кирилл Кривицкий и Кирилл Атаманчик, которые сейчас живут в Вильнюсе, зажгли свечи у креста повстанцам 1863-1864 гг. на Лукишской площади в литовской столице, передает «Белсат».

Сейчас Литва в состоянии карантина, поэтому организаторы акции попросили других активистов оставаться дома, так как более 5 человек запрещено собираться.

«Этот день надо помнить независимо от тех обстоятельств, которые вокруг нас, ведь именно наши герои шли бороться за отечество несмотря на обстоятельства и мы должны чтить их память», – сказал Кирилл Кривицкий, представитель белорусской диаспоры Вильнюсе.

Фото: Анна Русинова / «Белсат»

«Карантин карантином, но никто не мешает самостоятельно прийти и положить цветы, если все-таки при карантине сможешь их найти, или зажечь свечи, это нормальное явление, здесь не надо никаких массовых мероприятий, достаточно одного-двух человек, просто чтобы прийти и вспомнить своих героев», – говорит Кирилл Атаманчик, член общественного комитета чествования памяти повстанцев 1863-64 гг.

Фото: Анна Русинова / «Белсат»

В прошлом году 22 ноября в Вильнюсе состоялось торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и участников восстания 1863-1864 гг.

Кастусь Калиновский был одним из руководителей восстания 1863-1864 гг. Издавал с соратниками первую белорусскоязычную газету – «Мужыцкая праўда». Был схвачен царскими жандармами и казнен через повешение за организацию восстания против царского режима. Расправа произошла 22 марта 1864 г. на Лукишской площади в Вильнюсе. Похоронили Калиновского на горе Гедимина, где в те времена размещался российский военный гарнизон.