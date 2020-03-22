закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 20:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Вильнюсе почтили память Кастуся Калиновского

1
  • 22.03.2020, 17:53
  • 1,035
В Вильнюсе почтили память Кастуся Калиновского
Фото: Анна Русинова / «Белсат»

Акция прошла в условиях карантина.

22 марта – годовщина смерти героя Беларуси Кастуся Калиновского. Белорусы Кирилл Кривицкий и Кирилл Атаманчик, которые сейчас живут в Вильнюсе, зажгли свечи у креста повстанцам 1863-1864 гг. на Лукишской площади в литовской столице, передает «Белсат».

Сейчас Литва в состоянии карантина, поэтому организаторы акции попросили других активистов оставаться дома, так как более 5 человек запрещено собираться.

«Этот день надо помнить независимо от тех обстоятельств, которые вокруг нас, ведь именно наши герои шли бороться за отечество несмотря на обстоятельства и мы должны чтить их память», – сказал Кирилл Кривицкий, представитель белорусской диаспоры Вильнюсе.

Фото: Анна Русинова / «Белсат»

«Карантин карантином, но никто не мешает самостоятельно прийти и положить цветы, если все-таки при карантине сможешь их найти, или зажечь свечи, это нормальное явление, здесь не надо никаких массовых мероприятий, достаточно одного-двух человек, просто чтобы прийти и вспомнить своих героев», – говорит Кирилл Атаманчик, член общественного комитета чествования памяти повстанцев 1863-64 гг.

Фото: Анна Русинова / «Белсат»

В прошлом году 22 ноября в Вильнюсе состоялось торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и участников восстания 1863-1864 гг.

Кастусь Калиновский был одним из руководителей восстания 1863-1864 гг. Издавал с соратниками первую белорусскоязычную газету – «Мужыцкая праўда». Был схвачен царскими жандармами и казнен через повешение за организацию восстания против царского режима. Расправа произошла 22 марта 1864 г. на Лукишской площади в Вильнюсе. Похоронили Калиновского на горе Гедимина, где в те времена размещался российский военный гарнизон.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина